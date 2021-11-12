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瑞典防疫未封城被批太佛系 決策專家：不後悔

編譯黃淑玲／綜合外電
瑞典斯德哥爾摩市中心餐廳業主和員工，今年1月在店外抗議當局為防疫，暫時禁止餐廳在晚上8時以後供應酒類飲品。 歐新社
瑞典斯德哥爾摩市中心餐廳業主和員工，今年1月在店外抗議當局為防疫，暫時禁止餐廳在晚上8時以後供應酒類飲品。 歐新社

瑞典首席流行病學家Anders Tegnell接受金融時報訪問表示，他不後悔新冠疫情在瑞典爆發初期，自己不以正式封鎖措施防堵的決策。儘管現今瑞典又再面臨確診病例與住院人數增加的局面，他強調，「我們的策略不是最好，但絕不是最差。」

Tegnell說，丹麥、德國等鄰近國家近來確診激增，特別是未接種疫苗這個群體，「當然令人憂心，我們非常嚴肅看待。」

這位瑞典防疫政策主導人表示，雖然經歷疫情兩年後，瑞典表現並不突出，但我現在聽到的是，人們在問：「這些對每個人如此嚴苛的措施，有多少好處？」

金融時報說，Tegnell在疫情危機初期的「佛系防疫」，現在在瑞典遭致愈來愈多批評。調查政府對疫情的反應處置是否適當的特別委員會，認為2020年一開始，政府反應太慢，提及病毒因而在瑞典擴散得比其他北歐國家快。

瑞典民主黨前黨魁Mattias Karlsson認為Tegnell在多個課題的決策「完全錯誤」，社會對他的批判會「非常嚴厲」。「特別是在早期階段，如果我們當時有所作為，現在局面就可以不同。」

Tegnell強調自己沒有後悔，他特別提到瑞典雖未正式宣布封城，但實際上國民極大程度地避免旅行、社交接觸並且在家工作。

聘請他決定防疫方針的瑞典公衛署還在評估特別委員會所做的報告。Tegnell說，到現在除了接種疫苗，其他抗疫做法大家還是很少有共識。

瑞典目前新冠感染率較中歐及東歐國家低，但是比法國、西班牙和義大利還高。

瑞典 疫情 防疫

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