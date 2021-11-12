德疫苗接種比例偏低 疫情「驟然劇變」日增5萬確診

不理疫情復熾，德國科隆市10日有大批已接種疫苗的民眾，參加嘉年華會歡慶。(Getty Images)

今年10月中旬以來，德國 新冠肺炎確診與死亡個案例節節高升。根據最新數據，11日新增5萬196例確診，比10日通報的數字多了逾1萬例，累計確診逼近490萬例。這是德國爆發疫情 以來首見單日確診超過5萬例，也是連續第4天刷新單日確診病例紀錄。

卸任在即的德國總理梅克爾（Angela Merkel）以「驟然劇變」形容近期確診數爆量的狀況。梅克爾的發言人表示，「疫情大流行以一種驚人的新態勢回歸」，呼籲各邦行政當局要採取進一步行動以遏止疫情爆發。

根據德國聯邦衛生部轄下疾病控制機構羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）公布數據顯示，11日通報新增235例死亡個案，累計已達9萬7198例。過去7天的發生率為每10萬人249例，前一周的數字為每10萬人232例，疫情升溫明顯。

儘管第四波疫情來襲，正在為12月初籌組聯合政府協商的德國3個政黨，已經同意不延長全國緊急狀態。取而代之的是，他們於8日提交一份草案，將修改現有法律，允許在公共場所繼續執行強制戴口罩，以及維持社交距離等措施，直到明年3月為止。

社會民主黨國會副總召魏瑟（Dirk Wiese）向德國第一電視台表示，三大黨也考慮允許雇主強制員工必須接種疫苗 。現任財長、可望成為下任總理的社民黨魁蕭茲（Olaf Scholz）認為全國各地的接種站應該重新開放，鼓勵更多民眾接種。

這波疫情已為德國醫療院所造成壓力。面對確診數接連爆量的現狀，外界歸咎於疫苗接種比例偏低，目前德國全人口施打疫苗比例為67%，在歐盟並非名列前茅。

德國薩克森、巴伐利亞等幾個疫情比較嚴重的邦治，還有最近剛加入重災區之首都柏林，都已針對未接種疫苗的民眾實施新版的防疫規定，因為沒打疫苗的人就是這波大流行之中首當其衝的受害者。下周一起，柏林將禁止未打疫苗者進入餐廳、足球場看臺、酒吧、 運動館、理髮廳。

日本東京重症數 創新低

相較歐洲疫情升溫，日本近來疫情明顯得到控制。日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增31例確診病例，連續26天單日新增病例低於50例，重症患者數時隔約1年4個月再度降到個位數的9人，創今年新低紀錄。

讀賣新聞報導，大阪府今天新增64例確診病例，較上周四增加44例。