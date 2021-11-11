奧地利妓院催打新冠疫苗 「免費服務」30分鐘

奧地利維也納的「Funpalast」妓院推出活動，如果顧客在現場診所接種疫苗，將能自由指名並享受30分鐘免費的「性愛桑拿」。（路透）

歐洲疫情 再起，各國分加強推廣接種新冠疫苗 或補強劑，奧地利一家妓院為鼓勵民眾接種疫苗就祭出奇招，除了現場提供接種服務外，還推出讓接種疫苗的顧客獲得「免費招待」的活動。

每日郵報報導，奧地利維也納的「Funpalast」妓院推出活動，如果顧客在現場設立的診所接種疫苗，將能享有「自由指名、30分鐘免費」的性愛桑拿。Funpalast表示，這項活動於11月1日開始，旨在刺激因疫苗接種率低落所導致的顧客量下滑。

奧地利一家妓院為鼓勵民眾接種新冠疫苗，除了在「現場」提供疫苗接種服務外，還推出讓接種疫苗的任何顧客「免費招待」的機會。（路透）

據報導，只要有成年人陪同、14歲男孩也能到現場接種疫苗，並鼓勵婦女前來接種。Funpalast在宣布開設接種站時表示「由於疫情、我們的顧客減少了50%，藉由這項活動，我們希望顧客數量再次增加」。

目前奧地利只有約65%國民完全接種疫苗，而尚未接種者禁止進入餐廳、飯店、髮廊和大型公共場所。奧地利當局近日也表示將加強取締、對未接種疫苗的人執行新規定。政府預計規畫為期四周的過渡期以鼓勵民眾接種，不過政府也指出「若情況繼續惡化，可能會進一步限制未接種疫苗的人」。

法國9日宣布新增超過1.2萬例確診，創9月初以來的單日最高水平。馬克宏發表電視演說時表示，感染率按周升幅達到40%，強調法國疫情尚未結束。該國日前針對學童重祭口罩令，今日更宣布下月中起，年滿65歲人士需接種第3針新冠疫苗，才可進入博物館等特定公眾場所。

俄羅斯疫情狂燒，單日病故人數在10日再創歷史新高。（歐新社）

俄羅斯10日新增1239例死亡，連兩天創歷史新高並突破25萬大關；另新增3萬8058例確診。衛生部長穆拉希科10日示警，該國12個地區醫院氧氣存量最多只能再撐兩天。

南韓 1日啟動「與新冠共存」防疫模式，急重症病例與日俱增，截至10日0時達到460例，刷新歷史最高紀錄，其中超過82%為60歲以上長者。自9月1日起到11月5日，南韓急重症病例始終維持在300多例，但在6日增至411例且連5天超過400例。