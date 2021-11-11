我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗接種率99% 柏加大橄欖球隊仍爆集體感染

全美100個「房價最貴」郵遞區號 47個在金山灣區

奧地利妓院催打新冠疫苗 「免費服務」30分鐘

編譯張君堯、陳韋廷／綜合10日電
奧地利維也納的「Funpalast」妓院推出活動，如果顧客在現場診所接種疫苗，將能自由指名並享受30分鐘免費的「性愛桑拿」。（路透）
奧地利維也納的「Funpalast」妓院推出活動，如果顧客在現場診所接種疫苗，將能自由指名並享受30分鐘免費的「性愛桑拿」。（路透）

歐洲疫情再起，各國分加強推廣接種新冠疫苗或補強劑，奧地利一家妓院為鼓勵民眾接種疫苗就祭出奇招，除了現場提供接種服務外，還推出讓接種疫苗的顧客獲得「免費招待」的活動。

每日郵報報導，奧地利維也納的「Funpalast」妓院推出活動，如果顧客在現場設立的診所接種疫苗，將能享有「自由指名、30分鐘免費」的性愛桑拿。Funpalast表示，這項活動於11月1日開始，旨在刺激因疫苗接種率低落所導致的顧客量下滑。

奧地利一家妓院為鼓勵民眾接種新冠疫苗，除了在「現場」提供疫苗接種服務外，還推出讓...
奧地利一家妓院為鼓勵民眾接種新冠疫苗，除了在「現場」提供疫苗接種服務外，還推出讓接種疫苗的任何顧客「免費招待」的機會。（路透）

據報導，只要有成年人陪同、14歲男孩也能到現場接種疫苗，並鼓勵婦女前來接種。Funpalast在宣布開設接種站時表示「由於疫情、我們的顧客減少了50%，藉由這項活動，我們希望顧客數量再次增加」。

目前奧地利只有約65%國民完全接種疫苗，而尚未接種者禁止進入餐廳、飯店、髮廊和大型公共場所。奧地利當局近日也表示將加強取締、對未接種疫苗的人執行新規定。政府預計規畫為期四周的過渡期以鼓勵民眾接種，不過政府也指出「若情況繼續惡化，可能會進一步限制未接種疫苗的人」。

法國9日宣布新增超過1.2萬例確診，創9月初以來的單日最高水平。馬克宏發表電視演說時表示，感染率按周升幅達到40%，強調法國疫情尚未結束。該國日前針對學童重祭口罩令，今日更宣布下月中起，年滿65歲人士需接種第3針新冠疫苗，才可進入博物館等特定公眾場所。

俄羅斯疫情狂燒，單日病故人數在10日再創歷史新高。（歐新社）
俄羅斯疫情狂燒，單日病故人數在10日再創歷史新高。（歐新社）

俄羅斯10日新增1239例死亡，連兩天創歷史新高並突破25萬大關；另新增3萬8058例確診。衛生部長穆拉希科10日示警，該國12個地區醫院氧氣存量最多只能再撐兩天。

南韓1日啟動「與新冠共存」防疫模式，急重症病例與日俱增，截至10日0時達到460例，刷新歷史最高紀錄，其中超過82%為60歲以上長者。自9月1日起到11月5日，南韓急重症病例始終維持在300多例，但在6日增至411例且連5天超過400例。

疫苗 疫情 南韓

上一則

北韓缺糧又缺油墨 無法印鈔只能發行「錢票」應急

下一則

存活率低於1% 比iPad輕 阿拉巴馬21周早產兒破世界紀錄

延伸閱讀

馬修麥康納反對強制兒童接種 不給2個孩子打疫苗

馬修麥康納反對強制兒童接種 不給2個孩子打疫苗
假期出遊季到來 矽谷衛生官員呼籲注射加強劑

假期出遊季到來 矽谷衛生官員呼籲注射加強劑
福斯資深主播：最瞧不起自己打疫苗卻叫觀眾別打的名嘴

福斯資深主播：最瞧不起自己打疫苗卻叫觀眾別打的名嘴
疫苗成分誰發明？莫德納、NIH爭專利

疫苗成分誰發明？莫德納、NIH爭專利

熱門新聞

愛達荷州首府波夕市一家醫院的重症監護室，醫護人員在照顧病人。(美聯社)

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

2021-11-03 14:06
坎昆凱悅茲瓦飯店發生槍擊事件，民眾聚集在大廳。(路透)

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 遊客倉皇逃進飯店避難

2021-11-04 21:35
英國牛津大學發現，60%的南亞裔及15%的歐洲血統者帶有LZTFL1高風險基因，會使染上COVID-19的肺部衰竭和死亡風險增加一倍。圖為5月印度疫情嚴峻。(美聯社)

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

2021-11-05 13:26
33歲的斯諾克斯與丈夫詹森2日來到比利時盧森堡省的納德林附近踏青，不料途中斯諾克斯失足從100英尺高的懸崖掉落身亡（非事發照片）。（取材自Instagram）

夫妻開心出遊變調 妻子懸崖邊自拍「下一秒墜落慘死」

2021-11-03 23:18
梅根老是被皇室支持者抹成「破壞和諧的禍首」。（路透資料照片）

哈利、梅根意外幫大忙？女王、查理、威廉關係拉近

2021-11-09 08:18
塞爾維亞中部一座中資煉鋼廠數百公尺以外，一處村莊被厚厚的紅色粉塵覆蓋；不到10年間，當地人罹癌率翻了4倍。路透

中資煉鋼廠殘害塞爾維亞小鎮 罹癌率翻4倍

2021-11-09 09:37

超人氣

更多 >
獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺
芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了
奧地利出奇招 妓院提供疫苗 接種還「免費服務30分鐘」

奧地利出奇招 妓院提供疫苗 接種還「免費服務30分鐘」
成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准

成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准