俄國烏克蘭疫歿新高 紐西蘭人遊行抗議強制接種

紐西蘭數以千計人9日在首都威靈頓市中心遊行，並在國會大廈外聚集，群起抗議政府強制接種新冠疫苗的規定及封鎖措施，多數未戴口罩。（路透）

東歐新冠疫情 持續加劇，俄羅斯、保加利亞、烏克蘭9日新增病故人數創新高；新加坡 下月起將停止為不接種疫苗 的人支付染疫醫療費用；紐西蘭數以千計民眾9日群起抗議政府強制接種疫苗及封鎖措施。

俄羅斯9日通報1211例染疫死亡，創新高；另新增3萬9160人染疫。烏克蘭9日有833人染疫死亡，並新增1萬8988例確診。歐盟疫苗覆蓋率最低的國家保加利亞，9日通報破紀錄病故人數，達334例；新增確診有5286例。目前該國僅約30%人口已完整接種疫苗，上月21日起強制執行健康通行證。

紐西蘭今年苦於對抗Delta病毒變異株疫情，總理阿爾登積極提升疫苗覆蓋率、與病毒共存。該國上個月表示將要求教師、衛生和身心障礙領域的勞工完整接種疫苗，並表示要九成人口完整接種後，才會終止各種防疫限制。阿爾登設定的門檻高於許多國家，讓部分民眾反彈。

數以千計人今天上街抗議，多數未戴口罩，在首都威靈頓市中心遊行；大批警力及維安人員在國會大廈四周加強維安。紐西蘭今天新增125例確診。已近8成人打完兩劑疫苗。

在新加坡，9日新增3397確診病例，高於前一天的2470例；並新增12人病故。新加坡官員表示，下月起將停止為選擇不接種疫苗的人士支付染疫醫療費用。