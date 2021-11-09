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星馬11/29將重啟旅遊通道 消息一出 機票價格翻倍

編譯中心／綜合8日電
新加坡、馬來西亞29日啟用「疫苗接種者旅遊通道」，圖為馬來西亞蘭卡威一家餐廳老闆在清潔桌子。（路透）
新加坡、馬來西亞29日啟用「疫苗接種者旅遊通道」，圖為馬來西亞蘭卡威一家餐廳老闆在清潔桌子。（路透）

疫情影響，星馬邊境關閉已一年多。隨著疫苗接種率提升、疫情控制取得進展，兩國將於29日啟用「疫苗接種者旅遊通道」，完整接種旅客入境免隔離，僅需檢測。據聯合早報報導，消息發出僅一個多小時，新加坡航空公司往返新加坡和吉隆坡的部分機票，價格已上漲超過一倍。

新加坡總理李顯龍與馬來西亞首相依斯邁今天通話，討論啟用「疫苗接種者旅遊通道」（VTL）事宜。李顯龍隨後透過臉書發文表示，星、馬在疫苗接種及疫情控制上取得良好進展，兩人同意逐步重啟兩國間的跨國航空旅行。

新加坡自9月實施VTL以來，目前允許來自澳洲、汶萊、加拿大、丹麥、法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、瑞士、英國及美國等，已完整接種疫苗的旅客入境免隔離，僅需在出發前2天內及抵境後接受檢測。15日起，新加坡也將與南韓共同實施VTL，到29日增新增馬來西亞、芬蘭及瑞典。

新加坡目前平均每天新增仍超過3000例確診，但疫情保持穩定，因此政府宣布10日起鬆綁部分防疫措施，包括允許同一家庭最多5人一組，到餐廳內用及放寬部分活動人數上限。

但在各國紛紛推行疫苗接種證明之際，「假疫苗護照」也開始在黑市流竄。這類網站開始在澳洲流竄，有個網站稱只要支付500美元和輸入詳細個人資料，就能製作一份澳洲、美國、英國、愛爾蘭和巴基斯坦等國的「假疫苗護照」。

一名24歲女子表示，她過去數周已藉由「假疫苗護照」在墨爾本多間餐廳用餐。

澳洲麥考瑞大學犯罪學教授赫利爾表示：「要在暗網拿到假疫苗護照很容易，要價介於100至1000澳元（約74至740美元）。」衛生專家憂心，假疫苗護照會讓持有者陷入風險，促使疫情爆發並更難追蹤接觸史。

疫苗 新加坡 疫情

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