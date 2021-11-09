歐洲疫情飆升 法學童又戴起口罩、丹麥重推健康通行證

法國10月4日才准學生摘下口罩，不到一個月，8日又得再度戴上。（Getty Images）

全球累計新冠肺炎病例8日突破2億5000萬大關，歐洲疫情 仍不妙，德國 7天染疫率創新高，東部薩克森邦未接種者8日起面臨新的限制措施；法國新增確診病例攀升，大部分地區學童才獲准摘下口罩 不到一個月，8日又得再度戴上；丹麥取消大部分防疫措施不到2個月，將重新推行健康通行證。

根據現行法國政府防疫指引，當每10萬居民新增確診病例逾50起連續5天，小學學童就必須佩戴口罩。最新政府命令規定，61個省的學童必須戴口罩。這些地區包括巴黎周遭地區，以及法國南部的馬賽市。而在中等學校，無論染疫病例數為何，學生仍必須強制戴口罩。

法國101個省分當中，有40個省不用戴口罩的小學受影響。法國總統馬克宏明天將對全國發表關於疫情的演說，將是自7月12日以來首次關於這場公衛危機的演說。法國今年夏天推出健康通行證時，大家為了上餐廳、健身房和其他娛樂和運動場所，數百萬人爭相接種疫苗，如今施打速度開始減緩。

儘管85.9%的12歲以上人口已完整接種疫苗，丹麥近期感染率急遽上升，將重新推行健康通行證。（Getty Images）

在丹麥，85.9%的12歲以上人口已完整接種。然而總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）8日表示，由於新冠感染率急遽上升，在取消大部分防疫措施不到2個月後，將重新推行健康通行證。丹麥8日新增逾2000例，已是連續第5天單日新增超過2000例。丹麥是全球健康通行證先驅。

另據中央社引述法新社報導，德國疾管單位羅伯特．科赫研究所8日公布最新統計，德國過去七天感染率上升至每10萬人有201.1人，創一年多前爆發疫情以來新高，原紀錄是去年12月的每10萬人有197.6人。疫情最嚴重區域是薩克森和圖林根，其次是巴伐利亞，德國東部薩克森邦的發生率是491.3，為全國平均2倍以上，未接種者今天起面臨新的限制措施。雖然目前德國已接種疫苗人數比去年12月多出許多，但接種率仍不到七成。

奧地利近來單日新增確診都維持在超過8000例的高檔，被迫重新祭出防疫限制。本周起，要到維也納的酒吧、理容院等場所，都須出示疫苗接種或染疫康復證明。