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歐洲疫情惡化 英國突破性感染大增 義大利示威反健康證

編譯中心／綜合7日電
義大利數以千計市民6日在的里雅斯特等以北部為主地區示威，抗議強制使用健康通行證，形同葬送民主。圖為遊行者舉著「民主墓碑」。（路透）
義大利數以千計市民6日在的里雅斯特等以北部為主地區示威，抗議強制使用健康通行證，形同葬送民主。圖為遊行者舉著「民主墓碑」。（路透）

歐洲多地新冠疫情惡化，多國擴大實施疫苗通行證；英國出現多例突破性感染，尤其是家有孩童、年約40的中年人士，相信是兒童染疫後傳染家人，當局因此加快為民眾接種加強劑。

奧地利規定8日起打過疫苗才能進出餐廳；希臘也已實施新規，禁止沒打疫苗且拿不出篩檢陰性證明的民眾進入咖啡廳、銀行等地；比利時病例每天激增至逾7000例，政府表示低估病毒的傳染性，強烈呼籲企業自8日重啟遠距辦公。

義大利，數以千計市民6日在的里雅斯特（Trieste）、米蘭等以北部為主地區示威，表示強制使用疫苗健康通行證，形同葬送民主。

另一方面，有英國研究指出，完整接種新冠疫苗即使仍可能突破性感染，仍可幫助身體更快消除病毒。

根據英國衛生安全局數據，目前在大部分年齡層中，突破性感染病例都較8月中旬增加，40至49歲增幅最高，10月有2.1%完整接種人士確診，較8月中的1.1%大增90%；其他年齡層則增加22%至56%不等。

上周刊於「刺胳針」一項倫敦帝國學院的研究認為，原因有兩個，一是40多歲者的第二針是在至少4個月前接種，意味免疫力正逐步下跌；另外他們家中多有未符接種資格的兒童，相當於家中有播毒媒介。

不過在死亡率方面，40至49歲者中，目前100萬人中只有7人會在突破性感染後死亡。研究解釋，這顯示疫苗可幫助身體更快消除病毒，多數已接種者即使確診，症狀會較少、較快減退，演變成重症的機會也較低。 

疫苗 英國 義大利

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