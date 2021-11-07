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紐西蘭疫情持續惡化 單日增逾200例 俄國確診再創新高

編譯中心／綜合6日電
輝瑞疫苗示意圖。（路透）
輝瑞疫苗示意圖。（路透）

紐西蘭6日新增206例本土確診，是新冠疫情大流行以來，單日確診人數首次突破200例；當局正努力增加全國疫苗接種率。俄羅斯今天新增4萬1335例確診，創單日確診新高，烏克蘭新增793例病故，同樣創下新高紀錄。另據BBC報導，哥斯大黎加將成為全球首個，強制12歲以下兒童接種新冠疫苗的國家。

紐西蘭最大城奧克蘭今日新增200例確診，當地為了遏止Delta變異株疫情，已實施近3個月防疫限制措施，預料將在8日鬆綁。紐西蘭總理阿爾登表示，希望奧克蘭民眾能夠去旅遊，度過南半球的夏天與耶誕節。

紐西蘭衛生部聲明，今天的確診案例提醒民眾接種疫苗的重要性。衛生部表示，截至5日，紐西蘭12歲以上民眾已有78%完整接種疫苗，89%接種了第一劑。

路透報導，俄國實施長達一周的防疫有薪假，在7日即將邁入尾聲。部分地區計畫將延長至下周，但大多數地區將從8日起恢復上班；俄國今日也新增1188例染疫死亡。烏克蘭則回報793例死亡，並新增2萬5063例確診。

此外，哥斯大黎加和輝瑞簽署購買協議，預計明年3月開始為所有12歲以下兒童施打疫苗。美國FDA上月底正式批准5至11歲兒童接種輝瑞。

協議內容顯示，哥斯大黎加將獲得350萬劑輝瑞疫苗，其中150萬劑保留給5至11歲兒童施打，其餘疫苗將供前線抗疫人員、老年人口和免疫力低下族群施打第三劑。

疫苗 輝瑞 奧克蘭

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