俄國停工1周10地區疫情惡化 研究：特定基因染疫更易死亡

俄羅斯 官員今天表示，儘管當局關閉全國工作場所一周，試圖遏阻新冠疫情 蔓延，然而疫情依然在10個地區惡化。去年3月疫情爆發至今，菲律賓校園已關閉約600天，馬尼拉當局5日宣布，在疫情低風險地區，若大學師生接種疫苗 且經地方政府同意，將可開放50%學生到校上課。

俄羅斯早前宣布從10月30日到11月7日為全國非上班日，最近又宣布全國85區中有最少5個區的「非上班日」延長到下周；而莫斯科等大多數地區，將在11月8日恢復上班。

俄羅斯副總理高里可瓦表示，過去一周有10個區疫情惡化，包括莫斯科東部的韃靼和楚瓦什，以及西伯利亞的土瓦等地。他表示，「要中斷病毒的散播，我們需要增加疫苗接種。」俄羅斯今天新增4萬735例確診，1192人死亡。

菲律賓5日新增2376例確診、260人不治，陽性率從9月初的26.4%大幅下降到6.5%。當局今天宣布，2級警戒的疫情低風險地區，若大學師生接種疫苗且經地方政府同意，將可開放50%學生到校上課。

菲律賓3日起開始為12到17歲孩童接種COVID-19疫苗。總統發言人羅奎說，截至4日，2871萬8856名菲國民眾已完整接種疫苗。

此外，英國牛津大學發現，60%南亞裔以及15%歐洲血統者，身上帶有LZTFL1高風險基因，會使染上新冠病毒的肺部衰竭和死亡風險增加一倍，而接種疫苗能顯著降低這些危險。

刊載於「自然遺傳學」期刊（Nature Genetics）的此研究，可能可以解釋為何英國部分社區病歿人數特別高，以及疫情在南亞地區造成衝擊的部分原因。

研究估計，僅約2%的非洲加勒比裔和1.8%東亞血統者身上有LZTFL1風險基因。

領銜此研究的遺傳學家、牛津大學教授戴維斯（James Davies）指出，「儘管我們不能改變我們的基因，研究結果表明，具較高風險基因者，可能格外能從疫苗接種中獲益。」