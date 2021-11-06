我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周日又要撥慢時鐘 一年兩次撥鐘美國人嫌麻煩

前食藥局長：疫苗強制令生效時 美國疫情早結束

俄國停工1周10地區疫情惡化 研究：特定基因染疫更易死亡

編譯中心／綜合5日電

俄羅斯官員今天表示，儘管當局關閉全國工作場所一周，試圖遏阻新冠疫情蔓延，然而疫情依然在10個地區惡化。去年3月疫情爆發至今，菲律賓校園已關閉約600天，馬尼拉當局5日宣布，在疫情低風險地區，若大學師生接種疫苗且經地方政府同意，將可開放50%學生到校上課。

俄羅斯早前宣布從10月30日到11月7日為全國非上班日，最近又宣布全國85區中有最少5個區的「非上班日」延長到下周；而莫斯科等大多數地區，將在11月8日恢復上班。

俄羅斯副總理高里可瓦表示，過去一周有10個區疫情惡化，包括莫斯科東部的韃靼和楚瓦什，以及西伯利亞的土瓦等地。他表示，「要中斷病毒的散播，我們需要增加疫苗接種。」俄羅斯今天新增4萬735例確診，1192人死亡。

菲律賓5日新增2376例確診、260人不治，陽性率從9月初的26.4%大幅下降到6.5%。當局今天宣布，2級警戒的疫情低風險地區，若大學師生接種疫苗且經地方政府同意，將可開放50%學生到校上課。

菲律賓3日起開始為12到17歲孩童接種COVID-19疫苗。總統發言人羅奎說，截至4日，2871萬8856名菲國民眾已完整接種疫苗。

此外，英國牛津大學發現，60%南亞裔以及15%歐洲血統者，身上帶有LZTFL1高風險基因，會使染上新冠病毒的肺部衰竭和死亡風險增加一倍，而接種疫苗能顯著降低這些危險。

刊載於「自然遺傳學」期刊（Nature Genetics）的此研究，可能可以解釋為何英國部分社區病歿人數特別高，以及疫情在南亞地區造成衝擊的部分原因。

研究估計，僅約2%的非洲加勒比裔和1.8%東亞血統者身上有LZTFL1風險基因。

領銜此研究的遺傳學家、牛津大學教授戴維斯（James Davies）指出，「儘管我們不能改變我們的基因，研究結果表明，具較高風險基因者，可能格外能從疫苗接種中獲益。」

疫情 疫苗 俄羅斯

上一則

印尼反悔「停伐森林」稱協議不公平 民眾上街抗議

下一則

南韓前檢察長選總統 代表最大在野黨 57%人盼政權輪替

延伸閱讀

洛市擴大疫苗授權範圍 室內場所幾乎都要證明

洛市擴大疫苗授權範圍 室內場所幾乎都要證明
阿罕布拉學區回應：98%員工已接種 保護學生安全沒商量

阿罕布拉學區回應：98%員工已接種 保護學生安全沒商量
舊金山將要求逾5歲者 出入公共場合出示疫苗證明

舊金山將要求逾5歲者 出入公共場合出示疫苗證明
被休無薪假強種疫苗 阿罕布拉學區員工抗議

被休無薪假強種疫苗 阿罕布拉學區員工抗議

熱門新聞

嫌犯砍傷人並縱火後，冷靜地坐在車廂裡抽菸，等待警察。（取材自推特）

影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓

2021-10-31 10:52
紐約州律師協會29日公布7月律師資格考試榜單，已脫離日本皇室的真子公主新婚夫婿小室圭未能合格。(美聯社)

紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過

2021-10-29 10:48
愛達荷州首府波夕市一家醫院的重症監護室，醫護人員在照顧病人。(美聯社)

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

2021-11-03 14:06
坎昆凱悅茲瓦飯店發生槍擊事件，民眾聚集在大廳。(路透)

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 遊客倉皇逃進飯店避難

2021-11-04 21:35
英國牛津大學發現，60%的南亞裔及15%的歐洲血統者帶有LZTFL1高風險基因，會使染上COVID-19的肺部衰竭和死亡風險增加一倍。圖為5月印度疫情嚴峻。(美聯社)

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

2021-11-05 13:26
小室圭今年7月參加紐約州律師資格考試，未能合格。（路透）

律師考試落榜 事務所老闆證實小室圭沒考上

2021-10-30 13:11

超人氣

更多 >
又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？
「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪
美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？
輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%

輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%
研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍