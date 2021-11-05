研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

英國牛津大學發現，60%的南亞裔及15%的歐洲血統者帶有LZTFL1高風險基因，會使染上COVID-19的肺部衰竭和死亡風險增加一倍。圖為5月印度疫情嚴峻。(美聯社)

英國 牛津大學發現，60%的南亞裔 以及15%的歐洲血統者，身上帶有LZTFL1高風險基因，會使染上COVID-19的肺部衰竭和死亡風險增加一倍，而接種疫苗 能顯著降低這些危險。

刊載於「自然遺傳學」期刊（Nature Genetics）的此研究，可能可以解釋為何英國部分社區病歿人數特別高，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在南亞地區造成衝擊的部分原因。

先前研究運用英國和他國數以萬計住院患者的基因定序，發現一大部分DNA似乎影響人類染疫輕重症程度；此牛津大學的新發現，是建立在這一研究基礎上。

英國廣播公司（BBC）今天報導，牛津大學研究員結合人工智慧（AI）和新分子技術，指出這個稱為LZTFL1的基因，是風險倍增的原由。

研究估計，僅約2%的非洲加勒比裔和1.8%東亞血統者身上有LZTFL1風險基因。

領銜此研究的遺傳學家、牛津大學教授戴維斯（James Davies）指出，個人風險也歸諸於年齡等複雜因素，社會經濟因素也可能是解釋為何部分社區受疫情影響更甚的關鍵。

戴維斯說：「儘管我們不能改變我們的基因，研究結果表明，具較高風險基因者，可能格外能從疫苗接種中獲益。」

英國「衛報」（The Guardian）報導，LZTFL1風險基因改變人類肺部對染疫的反應，是截至目前發現到的最重要遺傳風險因素。

研究人員認為，LZTFL1風險基因使人們的肺部更易受冠狀病毒影響。肺部上皮細胞可應用一種機制，保護自己免受COVID-19入侵，研究人員假設，高風險基因削弱了這一關鍵保護機制。

肺部細胞在面臨冠狀病毒時，防禦策略之一是降低細胞的特化，使細胞表面的關鍵膜蛋白ACE-2數量變少。ACE-2是SARS-CoV-2進入細胞的受體。

科學家指出，風險基因影響的是肺部，對免疫系統則無影響，意味著高風險群體仍可以從疫苗中獲得免疫保護。

目前的藥物主要針對免疫系統，科學家希望此發現有助開發出針對肺部的新藥。

不過，來自牛津大學納菲爾德人口健康系（Nuffield Department of Population Health）的伊斯蘭（Nazrul Islam）指出，在用於確定特定基因（例如LZTFL1）盛行率的大型遺傳數據庫中，部分種族群體代表性不足，因此仍須謹慎看待數據分析和研究結果。