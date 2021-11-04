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歐洲新冠疫情惡化 WHO：明年2月恐再增50萬死

編譯陳韻涵／綜合4日電
英國疫情自夏末以來緩慢回溫，當局卻不願收緊口罩強制令或跟進歐洲實施疫苗護照。圖為倫敦市民戴口罩搭乘地鐵。（美聯社）
英國疫情自夏末以來緩慢回溫，當局卻不願收緊口罩強制令或跟進歐洲實施疫苗護照。圖為倫敦市民戴口罩搭乘地鐵。（美聯社）

世界衛生組織(WHO)4日嚴重關切並警告，冬季來臨，歐洲新冠肺炎疫情惡化，各國新增確診數量屢創紀錄，明年2月恐會再增50萬人病歿。

歐洲多數地區新冠肺炎疫情依然嚴重，德國4日通報3萬3949例新增確診，刷新去年12月以來的單日確診紀錄，所幸住院與病歿比率仍遠低於疫苗普及前的高峰。

克羅埃西亞4日通報新增確診6310例，刷新疫情以來單日新高紀錄；東歐最大經濟體波蘭4日通報新增1萬5515例確診，為4月以來新高。

歐洲多數地區新冠肺炎疫情依然嚴重，德國4日通報新增確診人數，刷新去年12月以來的...
歐洲多數地區新冠肺炎疫情依然嚴重，德國4日通報新增確診人數，刷新去年12月以來的單日確診紀錄。圖為德國醫護在照顧病患。（美聯社）

世衛歐洲區域辦事處主任克魯格(Hans Kluge)「嚴正關切」新冠病毒在歐洲擴散；他表示，「我們再次成為疫區」。

克魯格說：「根據可靠的預測，若我們維持這條曲線，明年2月恐怕會再看到歐洲及中亞地區50萬人病歿的慘況。」他指出，歐洲53個國家中，會有43國的醫療資源因為疫情激增而面對高或極端壓力。

歐陸大部分地區放寬防疫限制，卻難以應對Delta變種病毒反撲。

東歐受創尤其嚴重，確診病例先在俄羅斯飆升，現在輪到德國，而烏克蘭首都基輔(Kiev)1日再次頒布防疫新規。

許多專家關切疫情回溫，加上冬季流感，可能讓醫療人員的壓力在聖誕節與新年期間難以負荷。

世衛指出，歐洲新增確診病例上周增加180萬例，增幅比前一周增約6%；這比全球其他地區都還要高，其他地區的疫情趨緩或穩定。

克魯格說：「我們處於另一波嚴重的疫情激增轉捩點。」

克魯格認為，造就這波疫情回升的原因有二，分別是鬆懈防疫和疫苗接覆蓋率不高，「疫苗接覆蓋率低的各國，染疫住院率迅速飆升」。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)1日表示，全球新冠肺炎疫情跨越500萬人病歿的「悲慟新門檻」。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至4日全球至少2億4854萬1002人確診、已知502萬8655人死亡。

德國衛生部長史巴恩(Jens Spahn)3日表示，拒打疫苗的人需要更嚴格防疫；他表示，疫情在未接種疫苗的群體中迅速擴散，呼籲人們打疫苗以降低重症住院的機率。

英國疫情自夏末以來緩慢回溫，當局卻不願收緊口罩強制令或跟進歐洲實施疫苗護照；專家表示，英格蘭10月疫情創新高水準，主要是因為西南部的兒童染疫人數大增。

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