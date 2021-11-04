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印度Covaxin疫苗易於儲存 列世衛緊急使用清單

編譯中心／綜合3日電
世界衛生組織已經將印度本土研發的新冠疫苗Covaxin，列入緊急使用清單。(路透)
世界衛生組織已經將印度本土研發的新冠疫苗Covaxin，列入緊急使用清單。(路透)

世衛組織（WHO）今天批准將印度國產Covaxin疫苗納入緊急使用清單，預計將能增加窮國的新冠疫苗可用數量。而在歐洲，俄羅斯今天新增1189死亡病例，再創新高，疫情加劇迫使當局實施全國停班；斯洛伐克通報疫情爆發以來第2高單日新增確診；烏克蘭數百人上街抗議防疫管制和強制接種疫苗。

Covaxin疫苗是由印度巴拉特生物科技國際公司研發生產，在施打兩劑一個月後，效力達78%。世衛指出，由於易於儲存，Covaxin疫苗「極其適合中低收入國家」；據該公司網站，Covaxin疫苗可以在華氏36至46度的環境下儲存。

印度外交部長蘇杰生對此推文表示，這支疫苗「促進許多印度公民的旅遊，並對疫苗的公平性作出貢獻」。

另據路透報導，俄羅斯3日新增1189死亡病例、4萬443個例確診，其中6827例在首都莫斯科。斯洛伐克則新增5361例確診，該國衛生部表示，新增病例中69%未接種疫苗。斯洛伐克是歐盟疫苗接種率最低國家之一，成年人口中僅52.9%完整接種。

烏克蘭數百人上街抗議防疫管制，也表達反對強制接種疫苗。(美聯社)
烏克蘭數百人上街抗議防疫管制，也表達反對強制接種疫苗。(美聯社)

在烏克蘭，數百名民眾今天在首都基輔市中心阻礙交通，以抗議當局為遏止再度爆發的疫情，而實施防疫管制及強制接種疫苗。

烏克蘭若干公務員得強制接種疫苗，而在疫情嚴峻的紅區包括基輔等地，只有接種疫苗或是篩檢呈現陰性的民眾才能進入餐廳、健身房及搭乘大眾交通工具。上街抗議的民眾多數是年輕人，他們持著「向防疫護照說不」、「保護我們的兒童」及「向COVID大屠殺說不」等標語的海報。

最近幾周，烏克蘭通報的新增確診和死亡病例創新高，迄今累計確診數近300萬，病歿人數共6萬9447人。

疫苗 疫情 烏克蘭

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