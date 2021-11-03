日本擬放寬商業入境 隔離降至3天 俄荷希臘疫情再起

希臘2日新增6700人染疫，打破前一天剛創下的5449例單日新高。（美聯社）

日本 今年1月起因新冠變異病毒株盛行，原則上禁止外國人入境；日媒報導，當局擬開放短期商務客、留學生與技能實習生等入境，並有條件將商務客隔離期縮短至3天，最快本月8日上路。與此同時，歐洲部分地區疫情 復燃引發關注。

圖為2月的日本東京羽田機場，相當冷清。（歐新社）

NHK報導，日本政府因應疫情實施邊境管制，原本要求從外國入境者，必須在自家等處隔離14天；這項管制從10月起放寬，接種完日本核准的輝瑞、莫德納或AZ疫苗 的民眾，隔離期間縮短至10天。

報導說，日本政府擬將開放短期商務旅客與留學生等入境，但條件是必須由負責的企業與大學等對入境者進行行動管理。此外，商務旅客也將有條件縮短入境隔離期間為3天，第4天起若檢驗為陰性，並由企業負責行動管理，可允許商務旅客搭乘大眾運輸交通工具、外出聚餐等。

另外，日本政府也有意將每天最多允許3500人入境的上限，從11月下旬起開放到每天最多5000人。

日本經濟新聞報導，短期商務客須完成接種疫苗才能縮短隔離期至3天，赴外國洽商歸國的日本人也適用。觀光客則不在此波開放入境對象內，未來將考量安全性，階段性地開放外國人入境。

報導指出，1月起原則禁止外國人入境後，無法赴日的外國人到10月1日已有37萬人，其中有7成是技能實習生與留學生，苦惱人手不足的農林漁產業者、外國人留學生無法入境的學校等，要求政府開放外國人入境。

在紐西蘭，當局2日計畫用警戒線封鎖北島的北端，實施封城，憂心當地發生尚未檢測出的社區傳播案例。

越南首都河內市「解封」後一個多月，疫情風險評估再度升級，有關單位限制婚禮等聚會人數，並要求餐飲業者晚間9時前打烊。圖為河內市的咖啡店。（中央社）

越南官方雖發話要「與病毒共存」，但主要城市陸續解封後，確診病例再度攀升，河內市疫情風險評估已升級，再度限制婚喪喜慶聚會人數，且要求餐飲業晚間9時前打烊。

歐洲部分地區疫情復燃

荷蘭過去一周的單日確診數平均達7711例，較前一周增加39%。荷蘭2日宣布將重新實施防疫政策，包括在許多公共空間佩戴口罩、保持1.5公尺社交距離，並擴大疫苗通行證的應用。

希臘2日通報新增6700人染疫，創下單日新高。愛爾蘭即便九成成年人口已接種疫苗，2日仍新增3726例，比上周同日病例增加70%。

俄羅斯2日新增1178人病故，為疫情爆發以來單日新高；當天也新增3萬9008人染疫。路透報導，俄羅斯多個地區的官員都表示，地方政府有可能實施更多防疫措施或擴大封鎖行動；同時，要求民眾掃QR code才能出入某些公共場所的規定，可能會延長實施至新年假期過後。烏克蘭和羅馬尼亞是歐洲兩個單日死亡人數僅次於俄羅斯的國家，過去7天平均每天分別新增546和442例病故。