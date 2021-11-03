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日本擬放寬商業入境 隔離降至3天 俄荷希臘疫情再起

編譯中心／綜合2日電
希臘2日新增6700人染疫，打破前一天剛創下的5449例單日新高。（美聯社）
希臘2日新增6700人染疫，打破前一天剛創下的5449例單日新高。（美聯社）

日本今年1月起因新冠變異病毒株盛行，原則上禁止外國人入境；日媒報導，當局擬開放短期商務客、留學生與技能實習生等入境，並有條件將商務客隔離期縮短至3天，最快本月8日上路。與此同時，歐洲部分地區疫情復燃引發關注。

圖為2月的日本東京羽田機場，相當冷清。（歐新社）
圖為2月的日本東京羽田機場，相當冷清。（歐新社）

NHK報導，日本政府因應疫情實施邊境管制，原本要求從外國入境者，必須在自家等處隔離14天；這項管制從10月起放寬，接種完日本核准的輝瑞、莫德納或AZ疫苗的民眾，隔離期間縮短至10天。

報導說，日本政府擬將開放短期商務旅客與留學生等入境，但條件是必須由負責的企業與大學等對入境者進行行動管理。此外，商務旅客也將有條件縮短入境隔離期間為3天，第4天起若檢驗為陰性，並由企業負責行動管理，可允許商務旅客搭乘大眾運輸交通工具、外出聚餐等。

另外，日本政府也有意將每天最多允許3500人入境的上限，從11月下旬起開放到每天最多5000人。

日本經濟新聞報導，短期商務客須完成接種疫苗才能縮短隔離期至3天，赴外國洽商歸國的日本人也適用。觀光客則不在此波開放入境對象內，未來將考量安全性，階段性地開放外國人入境。

報導指出，1月起原則禁止外國人入境後，無法赴日的外國人到10月1日已有37萬人，其中有7成是技能實習生與留學生，苦惱人手不足的農林漁產業者、外國人留學生無法入境的學校等，要求政府開放外國人入境。

在紐西蘭，當局2日計畫用警戒線封鎖北島的北端，實施封城，憂心當地發生尚未檢測出的社區傳播案例。

越南首都河內市「解封」後一個多月，疫情風險評估再度升級，有關單位限制婚禮等聚會人...
越南首都河內市「解封」後一個多月，疫情風險評估再度升級，有關單位限制婚禮等聚會人數，並要求餐飲業者晚間9時前打烊。圖為河內市的咖啡店。（中央社）

越南官方雖發話要「與病毒共存」，但主要城市陸續解封後，確診病例再度攀升，河內市疫情風險評估已升級，再度限制婚喪喜慶聚會人數，且要求餐飲業晚間9時前打烊。

歐洲部分地區疫情復燃

荷蘭過去一周的單日確診數平均達7711例，較前一周增加39%。荷蘭2日宣布將重新實施防疫政策，包括在許多公共空間佩戴口罩、保持1.5公尺社交距離，並擴大疫苗通行證的應用。

希臘2日通報新增6700人染疫，創下單日新高。愛爾蘭即便九成成年人口已接種疫苗，2日仍新增3726例，比上周同日病例增加70%。

俄羅斯2日新增1178人病故，為疫情爆發以來單日新高；當天也新增3萬9008人染疫。路透報導，俄羅斯多個地區的官員都表示，地方政府有可能實施更多防疫措施或擴大封鎖行動；同時，要求民眾掃QR code才能出入某些公共場所的規定，可能會延長實施至新年假期過後。烏克蘭和羅馬尼亞是歐洲兩個單日死亡人數僅次於俄羅斯的國家，過去7天平均每天分別新增546和442例病故。

俄羅斯2日通報新增1178人病故，為新冠疫情爆發以來單日新高可能實施更多防疫措施...
俄羅斯2日通報新增1178人病故，為新冠疫情爆發以來單日新高可能實施更多防疫措施或擴大封鎖行動。（美聯社）

日本 疫情 疫苗

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