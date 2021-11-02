「疫苗」當選牛津字典年度詞 詞彙用量1年漲72倍

新冠疫情 肆虐全球即將長達兩年，根據美國約翰霍普金斯大學的數據，截至11月1日，全球累計突破500萬染疫死亡。而由於疫情流行，疫苗 相關字頻繁出現，英國 牛津英語大辭典公布今年代表字正是vax（疫苗）。

BBC報導，vax是vaccine的縮寫，出版社表示，這個單詞過去的使用量並不高，直到新冠疫情發生後，頻頻出現於大眾日常生活當中。截至今年9月，該詞的使用量較去年同期增長72倍以上。

牛津英語大辭典（OED）資深編輯麥佛遜表示：「再加上它具有組成其他字的多變性，例如『疫苗自拍照』（vaxxie）、『疫苗馬拉松』（vax-a-thon）或『炫耀已打疫苗者』（vaxinista），使得vax鶴立雞群。」

以下是牛津英語大辭典對vax相關字的定義：

●vax，名詞，疫苗或接種疫苗。

●vax，動詞，（使某人）接受疫苗治療，以對某個疾病產生抗體；接種疫苗。

●vaxxie，名詞，在接種疫苗過程中或緊接前後的自拍照，尤其是接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，且通常在社群媒體分享。

●anti-vax，形容詞，反對接種疫苗的。

●anti-vaxxer，名詞，反對接種疫苗者。

●double-vaxxed，形容詞，已接種2劑疫苗的。

英文最早出現vax一字是在1799年，它的衍生字vaccinate和vaccination則皆在1800年才出現。所有這些字都是源於拉丁字vacca，意思是母牛。根據牛津英語大辭典的說法，這是因為在1790年代末期和1800年代初期，英國內科醫生暨科學家詹納（Edward Jenner）創先驅利用牛痘來研發天花疫苗，而牛痘是通常發生在母牛身上的一種溫和傳染病。