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才解禁1個月 越南海鮮公司爆數百人確診

編譯中心／綜合1日電
越南胡志明市及其周邊地區放寬部分防疫限制後，如今傳出當地南部有海鮮公司的數百名員工經篩檢後呈陽性。圖為越南海鮮公司資料照片，並非傳出有疫情的公司。（路透）
越南胡志明市及其周邊地區放寬部分防疫限制後，如今傳出當地南部有海鮮公司的數百名員工經篩檢後呈陽性。圖為越南海鮮公司資料照片，並非傳出有疫情的公司。（路透）

新加坡新冠肺炎確診人數居高不下，隨著重症人數上升，衛生部正擴增加護病房能量；官員表示，雖然目前該國新冠致死率仍保持低位，但每年病故人數仍可達2000人。在越南，胡志明市及其周邊地區放寬部分防疫限制後，如今傳出當地南部有海鮮公司的數百名員工確診。

據越南媒體報導，越南芹苴市工業園區一家海鮮出口公司，1000名工人中有150多人的篩檢呈陽性；該工廠表示從10月27日起停產14天。芹苴市在過去一周新增500例，其中180例發生在3個工業園區。

此外，附近的薄遼省10月31日也新增414例確診，其中210例與2家海鮮公司爆發的疫情有關，朔莊市還有一家海鮮公司的另外230名員工篩檢呈陽性。

越南胡志明市及其周邊地區放寬部分防疫限制後，如今傳出當地南部有海鮮公司的數百名員...
越南胡志明市及其周邊地區放寬部分防疫限制後，如今傳出當地南部有海鮮公司的數百名員工經篩檢後呈陽性。（美聯社）

胡志明市和其周邊省分在10月稍早放寬防疫限制，允許工廠重新開業並擴大南部地區的旅行。

另綜合星媒報導，新加坡衛生部政務部長普杰立今天表示，新加坡目前新冠致死率約0.2%，低於許多國家。不過，他說儘管有最好的醫療照護，病故人數將持續上升，可能每年有2000人染疫不治，大多是年長者或本身健康不佳者。

新加坡採取「與病毒共存」的策略，疫苗覆蓋率已超過8成，但8月中逐步鬆綁防疫措施後，本土病例不斷攀升，近來每天新增確診人數維持3000人以上，迫使當局再度加強防疫措施。

新加坡 防疫 越南

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