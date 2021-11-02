澳泰迎國際旅客、韓酒吧解宵禁 「與新冠共存」考驗防疫

曼谷近郊、泰國最大的機場蘇凡納布機場1日迎來61架次國際航班，約3000多名旅客飛抵，其中約2300人是外國旅客。（歐新社）

在新冠疫苗 覆蓋率逐漸提升之下，許多國家紛紛解開限制，澳洲 鎖國20個月後，首都坎培拉、維多利亞省及新南威爾斯省1日起開放國際旅客入境；紐西蘭方面，1日新增162確診再創單日新高，最大城奧克蘭將再封鎖一周，之後將放寬部分限制。南韓1日開始實施「疫苗通行證」，部分解除限制；泰國 則開放63地區的完全接種旅客入境，且免隔離。

坎培拉、維省及新省的疫苗接種率都超過80%，因此本日起開放國際邊境，允許完全接種的公民、永久居民及其直系親屬免隔離入境，已接種的紐西蘭遊客也可以豁免。

總理莫里森說，這對澳洲來說是個「大日子」，還在臉書貼文表示，「澳洲現已『準備起飛』」。當天，首架來自新加坡和美國洛杉磯市的航班於清晨抵達雪梨機場，不少久別重逢的親友熱淚盈眶，激動相擁。

南韓已有75%以上人口完全接種，當局1日進入「與病毒共存」首階段，放鬆一系列防疫限制措施，並啟用「疫苗通行證」。新規允許餐廳、酒吧解除宵禁，第一階段將持續一個月，計畫在明年2月前取消所有限制。

不過南韓疫情近期有升溫跡象，1日新增1686例確診。當地上周連續4天超過2000例，感染指數重回1以上，顯示疫情呈現擴散態勢，當局預估，單日確診人數可能達到4000至5000例。

泰國近期疫情放緩，1日新增8165例確診。該國1日起對來自中國、香港、美國等63個地區的已完全接種遊客，豁免入境隔離措施。衛生部官員表示，1日有來自40多個航班的1534名已接種外籍遊客、及890名泰國人入境，泰國政府預估旅客回流將帶動經濟回溫。

根據規定，外籍旅客須在出發前72小時內，以及入境時進行核酸檢測，均呈陰性則可在入境第二天自由旅行。當局預計今年將有約18萬、明年將有700萬名旅客入境，但仍與2019年約4000萬人相差甚遠。