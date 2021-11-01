全球新冠死亡數近500萬人 一半人口還未接種

全球新冠疫情 累計死亡人數31日近500萬人，等同紐西蘭全國人口。專家警告最壞的時期還未過去，預計冬季期間確診和死亡個案會再次飆升，強調全球在抗疫工作上應作為全球社區，呼籲各國繼續推動疫苗 接種，尤其為發展中國家提供疫苗。

新冠疫情爆發接近兩年，全球每天平均有7711人死亡。在近500萬名新冠死者中，一半以上是在今年死亡；專家認為實際死亡數字較官方統計更高，預計冬季疫情會再度惡化。

耶魯大學公衛共生學院流行病學教授艾伯特·高表示，全球仍有約一半人口尚未接種新冠疫苗，已發展和發展中國家的接種比例懸殊。他呼籲各國加強合作，如通過世衛的「新冠疫苗實施計畫」（COVAX）分享疫苗，同時擴大疫苗生產規模，確保所有人都能接種。

在接種率較高的國家，已紛紛放寬限制，澳洲 貿易觀光暨投資部長特漢今天就表示，澳洲已準備好重啟邊界，將於11月1日起對來自紐西蘭的已完整接種者，恢復免隔離旅行。

此外，先前疫情嚴峻的日本近幾周情況快速降溫，疫苗接種奏效等被視為可能原因。而新研究指出，可能是負責修復Delta變異株基因組突變的酵素發生變化，來不及修復突變導致病毒滅絕。

報導稱，國立遺傳研究所和新潟大學的研究團隊發現，在8月下旬疫情高峰前，幾乎全部病毒都已被nsp14酵素已變化的病毒所取代。教授推論，這種病毒的基因組整體累積突變，很可能來不及修復導致病毒絕滅。