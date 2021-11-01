才剛放寬防疫限制 越南南部海鮮公司爆「數百人確診」

越南胡志明市及其周邊地區放寬部分防疫限制後，如今傳出當地南部有海鮮公司的數百名員工經篩檢後呈陽性。圖為越南海鮮公司資料照片，並非傳出有疫情的公司。（路透）

越南 胡志明市及其周邊地區放寬部分防疫限制後，如今傳出當地南部有海鮮公司的數百名員工經篩檢 後呈陽性。

據新聞網站「VnExpress」報導，越南芹苴市工業園區一家名稱不明的海鮮出口公司的1000名工人中有150多人的篩檢結果呈陽性，該工廠表示從10月27日起停產14 天，這座距離胡志明市僅4小時車程的城市在過去7天內記錄了約500例確診，其中180例發生在3個工業園區。

此外，附近的薄遼省10月31日也報告414例新確診案例，其中210例與2家海鮮公司爆發的疫情 有關，朔莊市還有一家海鮮公司的另外230名員工篩檢呈陽性。報導稱，地方當局下令對高風險地區的每個人進行病毒篩檢，並加大為工廠工人接種疫苗的力度，

在10月稍早，胡志明市和其周邊省份的官員開始放寬防疫限制，允許工廠重新開業並擴大南部地區的旅行。衛生部長上周才在衛生部網站上的一篇文章中警告「由於人們從病毒熱點湧回農村省份，該國面臨再次爆發新冠疫情的風險」，如今一語成讖。

據越南衛生部稱，該國10月30日出現5244例新本地確診案例和64死，使該國的總感染人數達到91萬5603、死亡人數則是2萬2030。