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G20成立特別小組 拚全球7成人口明年中完成接種

編譯中心／綜合30日電
20國部長設立特別小組，計畫在明年中讓全球七成人口完成接種新冠疫苗。圖為菲律賓醫護人員等候為12歲至17歲的青少年接種。（Getty Images）
20國部長設立特別小組，計畫在明年中讓全球七成人口完成接種新冠疫苗。圖為菲律賓醫護人員等候為12歲至17歲的青少年接種。（Getty Images）

20國集團（G20）各國財政和衛生相關部會首長29日表示，他們將採取行動以確保到了2022年中，全球70%人口已接種新冠疫苗；同時將成立一個特別小組，專責防治未來的大流行病。

路透報導，G20各國無法就美國和印尼提議的獨立融資機制達成協議，但表示，這個特別小組將研究調動資金的選項，以推動準備、預防和應對大流行病的工作。

G20各國部長發表聲明說：「為朝全球目標邁進，使各國在2021年底至少有4成人口、2022年中有7成人口接種新冠疫苗…我們將採取行動，協助促進疫苗和醫療必需用品的供給以及對開發中國家的投入，同時消除供應和融資的相關限制。」

先前目標是要在2022年秋季，使全球7成人口完成疫苗接種。

上述聲明說：「我們設立一個G20財政與衛生聯合特別小組（G20 Joint Finance-Health Task Force），以期加強大流行病預防、準備和應對等相關問題的對話與全球合作，促進經驗及最佳做法的交流，發展各國財政和衛生相關部會間的合作，促進集體行動，評估和處理具跨國影響的衛生緊急事件，並鼓勵有效管理資源。」

聲明中說，20國部長設立這個小組的原因在於，目前的COVID-19疫情揭露出，世界各國協調彼此的應對方法存在重大缺陷。

疫苗 融資 美國

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