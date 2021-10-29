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俄國疫情加劇 確診死亡新高 莫斯科停供非必要服務

編譯中心／綜合28日電
俄羅斯28日通報新增確診和死亡病例都創紀錄，為應對疫情嚴重加劇，莫斯科暫停提供非必要服務11天。圖為莫斯科市民走過電子螢幕，告知對抗新冠肺炎措施。(路透)
俄羅斯28日通報新增確診和死亡病例都創紀錄，為應對疫情嚴重加劇，莫斯科暫停提供非必要服務11天。圖為莫斯科市民走過電子螢幕，告知對抗新冠肺炎措施。(路透)

俄羅斯今天通報新增確診和死亡病例都創紀錄，為應對疫情嚴重加劇，莫斯科暫停提供非必要服務11天。

俄國近幾周的新增確診和死亡病例一再創下疫情爆發以來新高，政府今天通報的官方數據顯示，再添4萬96人染疫和1159人病歿。

俄國當局避免實施許多國家所採取的嚴格封鎖措施，不過從今天開始到11月7日，莫斯科將停止提供非必要服務。

零售店、餐廳和運動娛樂場所都關閉，學校和幼兒園也都停課，只有販售食品、藥物和其他生活必需品的商店可繼續營業。

俄羅斯現為歐洲疫情最嚴重國家，儘管已研發出好幾款國產疫苗，但接種率偏低。俄羅斯早前公布本月30日到11月7日，全國停班九天但工資照付，防止新冠疫情繼續升溫。

另外，澳洲以防疫為由實施嚴格管制長達18個月後，下周將重新開放邊境。澳洲當局今天放寬對美國、英國和加拿大等數個國家的旅行建議，紐西蘭也公布暫時重開國門的計畫。

隨著疫苗覆蓋率逐漸提高，澳洲將從11月1日起取消對已完整接種疫苗居民的國際旅遊禁令，國內最大兩座城市雪梨與墨爾本也希望在毋須隔離的情況下，歡迎海外旅客入境。

而紐西蘭今天也公布暫時重新開放邊境的計畫。紐西蘭實施一些全球數一數二嚴格的防疫旅行限制，使得當局面臨愈來愈大來自滯留海外公民的壓力。

負責因應紐西蘭疫情的衛生部長希普金斯說，來自幾個太平洋小島國的入境者下個月開始將不須隔離，明年初則將考慮開放來自其他低風險國家旅客入境免隔離。

疫情 澳洲 疫苗

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