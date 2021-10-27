彭博10月防疫韌性排名 愛爾蘭再稱冠 台灣降至第47

日本解除緊急狀態，鬆綁限制措施，在彭博資訊10月全球防疫韌性排行榜的名次上升13名至第16。 美聯社

彭博資訊27日公布10月全球防疫韌性排行榜，愛爾蘭繼9月之後再次名列第一，歐洲國家也繼續占據排行榜較前的席次，台灣則下滑五名，由第42名降至第47名。

彭博指出，全球各地的重啟步調正在加快，新冠肺炎病故數10月降至一年來最低；不過，已重新開放旅遊和邊境，自認已回歸常態並將成為疫情 期間最佳去處的國家，即將面臨最嚴峻的考驗。

在彭博調查的53個國家中，10月排行榜的前十名仍以歐洲國家居多，智利則一口氣上升23名，躍居第八，原因是智利賦予已接種疫苗 者更多自由。

愛爾蘭的確診病例數雖然上升，仍連續兩個月位居榜首，原因是該國成人完整接種疫苗者的比率已逾90%，且削弱感染和病故的關聯；愛爾蘭已審慎重啟經濟，允許酒吧和餐館在正常營業時段對已接種者開放。

日本的排名上升13名至第16，因日本政府已解除緊急狀態，鬆綁限制措施；南韓的排名一口氣上升12名至第14，因疫苗接種率大幅提升，一些地區的疫情緩解，當局得以鬆綁限制措施。

然而，新加坡的名次大幅下滑20名，跌至39名，原因是星國轉向與病毒共存的政策之際，在國內採取嚴格的管制措施，且旅遊重啟步調緩慢，航空運能復甦仍大幅落後歐美。

東南亞 經濟體的排名在10月繼續墊底，印尼、馬來西亞、泰國、越南和菲律賓已連續三個月排在倒數六名內。儘管東南亞地區情可能已過高峰期，接種作業也有進展，尤其是馬來西亞，但這些仰賴出口的經濟體仍受Delta新冠變種病毒的衝擊。