我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

本周全美染疫新增案例 相比上月高峰減58%

美開放外籍客入境後料大排長龍 航空公司籲旅客做準備

彭博10月防疫韌性排名 愛爾蘭再稱冠 台灣降至第47

編譯林奕榮／綜合外電
日本解除緊急狀態，鬆綁限制措施，在彭博資訊10月全球防疫韌性排行榜的名次上升13名至第16。 美聯社
日本解除緊急狀態，鬆綁限制措施，在彭博資訊10月全球防疫韌性排行榜的名次上升13名至第16。 美聯社

彭博資訊27日公布10月全球防疫韌性排行榜，愛爾蘭繼9月之後再次名列第一，歐洲國家也繼續占據排行榜較前的席次，台灣則下滑五名，由第42名降至第47名。

彭博指出，全球各地的重啟步調正在加快，新冠肺炎病故數10月降至一年來最低；不過，已重新開放旅遊和邊境，自認已回歸常態並將成為疫情期間最佳去處的國家，即將面臨最嚴峻的考驗。

在彭博調查的53個國家中，10月排行榜的前十名仍以歐洲國家居多，智利則一口氣上升23名，躍居第八，原因是智利賦予已接種疫苗者更多自由。

愛爾蘭的確診病例數雖然上升，仍連續兩個月位居榜首，原因是該國成人完整接種疫苗者的比率已逾90%，且削弱感染和病故的關聯；愛爾蘭已審慎重啟經濟，允許酒吧和餐館在正常營業時段對已接種者開放。

日本的排名上升13名至第16，因日本政府已解除緊急狀態，鬆綁限制措施；南韓的排名一口氣上升12名至第14，因疫苗接種率大幅提升，一些地區的疫情緩解，當局得以鬆綁限制措施。

然而，新加坡的名次大幅下滑20名，跌至39名，原因是星國轉向與病毒共存的政策之際，在國內採取嚴格的管制措施，且旅遊重啟步調緩慢，航空運能復甦仍大幅落後歐美。

東南亞經濟體的排名在10月繼續墊底，印尼、馬來西亞、泰國、越南和菲律賓已連續三個月排在倒數六名內。儘管東南亞地區情可能已過高峰期，接種作業也有進展，尤其是馬來西亞，但這些仰賴出口的經濟體仍受Delta新冠變種病毒的衝擊。

疫苗 東南亞 疫情

上一則

英女王明年歡慶就位70年 最鍾愛的他被迫缺席

延伸閱讀

還有這招？網售千元「假手臂」供反疫苗者注射時配戴

還有這招？網售千元「假手臂」供反疫苗者注射時配戴
打高端疫苗無法入境美國 影響蔡賴出訪？

打高端疫苗無法入境美國 影響蔡賴出訪？
5-11歲、小劑量…FDA顧問小組支持兒童疫苗

5-11歲、小劑量…FDA顧問小組支持兒童疫苗
川普分心選舉 柏克斯控：原可避免13萬人病歿

川普分心選舉 柏克斯控：原可避免13萬人病歿

熱門新聞

北韓領導人金正恩（左）和胞妹金與正（右）。路透

外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實

2021-10-24 09:26
小室和真子在記者會中深情對望。（美聯社）

小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在

2021-10-26 19:21
日本宮內廳26日宣布，真子公主已經與未婚夫小室圭正式登記結婚，同時正式脫離皇室。（美聯社）

影／日本真子公主終於成婚 與妹妹相擁道別 正式脫離皇室

2021-10-25 23:39
英國首相強生。(美聯社)

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

2021-10-19 12:25
11世紀維京人居住遺址「蘭塞奧茲牧草地」是歐洲人首度現蹤北美的證據。Getty Images

比哥倫布早471年 研究：維京人千年前已到北美

2021-10-21 13:46
海地首都太子港的黑幫武裝綁架案，19日犯案兇手終於對外開出條件，要求相關單位為這17名美國與加拿大籍的「傳教士肉票」，支付總價1700萬美金的現金贖款。圖為海地近期街頭抗爭中的鳳梨小販。（路透）

海地黑道治國 美加傳教士肉票1人100萬美金...怎麼救？

2021-10-20 00:51

超人氣

更多 >
35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收
鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎

鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎
家得寶與百思買宣布下架兩家中國品牌監視器產品

家得寶與百思買宣布下架兩家中國品牌監視器產品
美撤銷中國電信子公司在美營運權 限60天內終止業務

美撤銷中國電信子公司在美營運權 限60天內終止業務
暴雨過境 紐新逾4000戶停電 皇后區情況嚴重

暴雨過境 紐新逾4000戶停電 皇后區情況嚴重