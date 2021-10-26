南韓與新冠肺炎病毒共存 下月起分3階段「恢復日常」

南韓將自下月起分階段解封並啟動「與新冠共存」防疫模式，圖為9月24日首爾市內一處仍關閉的露天咖啡廳。（路透）

南韓25日公布「分階段恢復日常生活」路線圖草案，將於11月啟動「與新冠共存」防疫模式。日本政府數據顯示，全國已有69.6%民眾打完兩劑疫苗 ，完整接種率直逼70%。紐西蘭新一波疫情 未歇，最大城奧克蘭 出現單日確診第2多的紀錄；俄羅斯25日新增3萬7930例確診，再創單日新高。

南韓宣布從11月1日開始，將分三階段放寬社交距離限制措施，每階段為期6周，其中4周為執行期，2周為評估期；三階段啟動日分別在11月1日、12月13日以及明年1月24日。

根據草案，11月起將允許大部分設施24小時營業，營業性娛樂場所與室內體育設施等高風險場所，則須出示疫苗接種證明或PCR陰性證明後出入；大眾設施私人聚會限制放寬至10人，但部分餐廳和咖啡廳仍對未接種疫苗者設限。

據NHK報導，日本政府25日公布數據顯示，全國已有69.6%的民眾完整接種兩劑疫苗，完整接種率直逼70%，至少接種一劑比率則是76.5%。此外，東京當天僅增17例確診，連續第二天單日確診低於20例。

紐西蘭25日新增109例，大部分病例在最大城奧克蘭。奧克蘭實施嚴格封城兩個多月，卻無法抵擋Delta變種病毒入侵。病例激增迫使總理阿爾登放棄清零策略，改採與病毒共存作法。截至今天，紐西蘭人有7成1完整接種，其中包括奧克蘭人7成7的接種率。阿爾登表示，只要完整接種率達9成，紐西蘭就會停止實施嚴格的封鎖措施。

另據路透報導，俄羅斯25日新增3萬7930例確診、1069人死亡，創下單日不治病例第二高。

俄國感染率惡化，且國民施打本國Sputnik-V疫苗進度緩慢，當局本周將引進更嚴格的防疫措施，試圖遏制疫情擴大；首都莫斯科28日起，只有超市和藥局等必要商家可以開門。