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俄單日千死將封閉首都 英1周染疫升15%仍不封鎖

編譯中心／綜合23日電
俄羅斯23日新增3萬7678例確診創單日新高。當局準備關閉全國工作場所，並封閉首都莫斯科。（Getty Images）
俄羅斯23日新增3萬7678例確診創單日新高。當局準備關閉全國工作場所，並封閉首都莫斯科。（Getty Images）

俄羅斯23日通報1075例病歿，連續5天破單日紀錄，並新增3萬7678例確診，也創單日新高；當局準備關閉全國工作場所，並封閉首都莫斯科。英國過去一周約33萬3465人確診，較前一周攀升15%，也是截至7月21日為止當周以來的最高數字。德國近幾周疫情升溫，今天公布過去一周發病率攀升至每10萬人就有100人染疫，是今年5月以來新高。

儘管俄國快速開發出本土疫苗，但目前僅有約1/3人口完成接種，在歐洲國家當中排名末段班。俄國總統普亭本周批准政府提案，將在11月初停班一周，首都莫斯科將在28日起部分封城，僅有超市和藥局等販售必要商品的商店獲准營業。

英國23日新增4萬4985人確診、135人不治。過去一周染疫病故人數攀升12%，累計病故人數增至13萬9461例，高居歐洲第2高，僅次於俄羅斯。

英國過去一周約33萬3465人確診新冠肺炎，較前一周攀升15%，但首相強生仍不打...
英國過去一周約33萬3465人確診新冠肺炎，較前一周攀升15%，但首相強生仍不打算重啟封鎖。圖為英格蘭地區7月下旬「大解封」，各營業場所及休閒育樂藝文場館人潮回流。（中央社）

英國政府衛生顧問昨天表示，應該準備恢復防疫措施來減緩疫情擴散。但首相強生表示，他不預期會恢復實施封鎖措施。他表示，確診案例上升在預期之內，目前沒有需要再次封城，也不需要實施強制口罩令和疫苗護照等應變計畫。

不過英國新一波疫情重災區在各級學校，大量學生和教職員染疫，面臨教學人手短缺、提前結束學期等問題，部分學校已重新實施口罩令和社交距離措施。校方批評政府沒提供清晰指引和支援，雖然當局已批准為12歲至15歲兒童接種疫苗，但接種計畫緩慢，目前仍有很多學童尚未接種。

在德國，近幾周疫情也升溫，今天公布過去7天發病率攀升至每10萬人就有100人染疫，是今年5月以來新高；並回報1萬5145例確診，較上周同期增加4196例，另有86人病歿，總數來到9萬5077人。

不過，德國衛生部長史巴恩表示，由於實施疫苗接種，德國目前尚能應對疫情，但配戴口罩與限制未接種民眾參與室內活動等相關措施，將持續至明年春天。

德國疾病管制機構RKI發布的最新單周報告預測，第四波疫情持續拉警報，秋冬季的確診數恐將快速增長，尤其是突破性感染案例。

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