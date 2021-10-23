加拿大安大略省 擬在半年內取消所有公共防疫措施

加拿大人口第一大省安大略省（Ontario）省政府22日宣布，從10月25日起，將對大多數需出示新冠疫苗接種憑證進入的場所取消人流量限制。圖為當地民眾路過需要疫苗接種證明才能進入的餐廳。（新華社）

加拿大 人口第一大省安大略省（Ontario）省政府22日宣布，從10月25日起，將對大多數需出示新冠疫苗 接種憑證進入的場所取消人流量限制。該省並在全國率先明確，如果疫情控制情況理想，將在半年後取消包括佩戴口罩在內的所有公共防疫 措施。

按照該省的重啟方案，自25日開始，餐館、酒吧、健身房、會議廳等需持疫苗接種憑證進入的場所都將取消人數限制。理髮店、博物館、攝影工作室等若要求到訪者提供疫苗接種憑證，也可不限制人數。但新措施暫不適用於醫療護理場所、超市。

該省計畫在11月中旬進一步取消公共浴室、舞廳等一些高風險場所的人數限制；從明年1月中旬開始逐步取消出示疫苗接種憑證的要求；在明年3月底取消針對公共場所的防疫措施，並取消對疫苗接種憑證的要求。

安大略省累計報告的新冠病毒感染者數量目前居全國之首，約占全加拿大的35.2%。但近期該省日增病例數逐漸走低。該省省長道格福特說，省府對重新開放採取了審慎態度，相信這一方案將可避免再度「封城」，保護來之不易的抗疫成果。

儘管商界普遍對安大略省的重啟方案表示歡迎，但該省的註册護士協會擔心，新舉措可能對疫情防控工作帶來風險。

加拿大其他一些省份近來也陸續出台逐步取消公共防疫限令的措施。但少數省份的抗疫壓力仍未緩解。位於中部的薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）表示，將繼續將一些新冠肺炎患者轉移至安大略省，以緩解醫院尤其是重症監護病房的壓力。

加拿大國家免疫咨詢委員會在22日更新了其關於新冠疫苗接種的建議。該委員會認為，在接種第一劑疫苗後出現嚴重過敏反應的人士，經咨詢專科醫生等之後，可以安全地進行後續接種。