印度打疫苗破10億劑 非洲不足5%

印度孟買的一家醫院與疫苗接種者一起慶祝印度注射了10億劑新冠疫苗。(美聯社)

印度 衛生部表示，全國施打新冠病毒疫苗 的數量，預估在今日達到10億劑。不過，印度近來接種疫苗人數趨緩，讓政府和醫療服務供應商感到擔憂。

印度21日在德里紅堡播放一首歌曲和影片，歡慶印度抵達這項里程碑。德里紅堡是蒙兀兒帝國時期建造的建築。

印度已施打9億9850萬劑疫苗，其中90%是AZ疫苗，委託印度血清研究所（SII）生產。

印度衛生部長曼達維亞（Mansukh Mandaviya）說：「呼籲所有未接種疫苗的民眾盡快接種，為這個具歷史意義、彌足珍貴的疫苗接種旅程盡一分力。」

政府希望全國9.44億成年人都能在今年完成接種，目前有75%人口至少接種一劑，其中31%的人已接種兩劑。

衛生部19日表示，儘管疫苗供應充足，仍有許多民眾在截止日期前尚未接種第二劑疫苗，此時的每日新增確診數降至3月以來最低水準。

另據英國廣播公司（BBC）報導，世界衛生組織（WHO）助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward）指出由於窮國未能取得足夠的新冠疫苗，預計疫情 將持續多一年至明年。

疫苗接種是遏止疫情的關鍵，但有慈善組織提供最新數據，指藥廠和富裕國家承諾提供予窮國的疫苗之中，目前僅七分之一送抵目的地。此外，有組織再次批評富國透過世衛牽頭的「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX）取得疫苗的做法，損害窮國利益兼「不道德」。

報導說，目前非洲人口接種新冠疫苗的比率不足5%，遠低於其他各洲大多已達四成的接種率。艾爾沃德呼籲富裕國家讓出排隊買疫苗的位置，令疫苗生產商可優先為窮國提供疫苗，同時富裕國亦應兌現在不同峰會上許下的疫苗捐贈承諾。

富國能否履諾幫助窮國抗疫亦成疑問。BBC援引慈善組織聯盟「The People's Vaccine」最新數據，指藥廠和富裕國家承諾提供予窮國的疫苗之中，目前僅七分之一實際上送抵目的地。現時絕大部分新冠疫苗都落入高收入和中高收入國家，非洲僅占全球接種劑量的2.6%。