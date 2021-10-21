病毒沒完沒了…Delta「後代」在英擴散 傳染力高10%

傳染力恐比Delta高的新變異株正在英國傳播。圖為倫敦地鐵車廂裡，人們拿掉口罩開心交談。（Getty Images）

英國 惠康桑格研究所新冠基因體學計畫主任巴瑞特，和英國倫敦大學學院基因研究所所長巴盧警告，新冠病毒變異株Delta的「後代」AY.4.2出現了。

兩人表示，新冠病毒變異株AY.4.2最近才被追蹤Delta基因進化的病毒學家發現，但它已經占英國國內病例近10%。AY.4.2的傳染力可能比Delta高10%至15%。Delta仍在全球占主導地位。

巴盧說，如果初步數據正確，那麼AY.4.2可能會成為疫情發生以來傳染性最強的新冠病毒變異株。

新聞周刊報導，據GISAID數據庫顯示，目前AY.4.2大部分個案出現在英國，美國、加拿大、澳洲與歐洲西部出現相關病例。此外，以色列 官員也證實境內出現首例AY.4.2病例，病患是一名感染AY.4.2的11歲男童，從摩爾多瓦進入以色列，在機場被發現染疫後送往隔離。

亞洲方面，新加坡 昨天大增3994人確診，再度刷新單日確診紀錄。星國抗疫官員表示，近期病例數雖保持平穩，但還沒下降，原本為期一個月的加強防疫措施將延長一個月至11月下旬。

隨著確診飆升，住院人數及重症患者也上升。新加坡衛生部表示，目前公立醫院共有1650張隔離病床及200張加護病床，但隔離病床使用率已達89%，加護病房床位使用率也達67%。

此外，星當局將再次援助受影響的企業與員工，包括雇傭補貼、租金減免及補助計程車、私召車司機等，總值新幣6億4000萬元（約4.76億美元）。