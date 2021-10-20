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斥資1.2億美元 蓋茲基金會助窮國購買新冠口服新藥

中央社／西雅圖20日綜合外電報導
默沙東藥廠（Merck & Co）研發的新冠口服藥molnupiravir。 （歐新社）
默沙東藥廠（Merck & Co）研發的新冠口服藥molnupiravir。 （歐新社）

比爾蓋茲與前妻梅琳達共有的慈善基金會今天表示，將撥款最多1.2億美元，幫助低收入國家購買美國默沙東集團的實驗性COVID-19（2019冠狀病毒疾病，新冠肺炎）口服藥。

基金會透過聲明指出，待新藥獲監管機構核准，成為全球首款COVID-19口服藥，這筆款項將用以支持仿製藥的研發和製造。

基金會共同主席梅琳達（Melinda French Gates）表示：「今天的承諾將確保更多國家和人民能夠取得前景可期的藥物莫納皮拉韋（molnupiravir），但這項工作尚未結束，我們需要其他捐助者，包括基金會和政府，大家一起採取行動。」

默沙東（Merck & Co）正與合作夥伴生物技術公司Ridgeback Biotherapeutics聯手研發莫納皮拉韋，以治療嚴重程度從輕度到中度的COVID-19。本月這款新藥已向美國監管當局提出緊急使用授權申請。

2000年成立、總部設在西雅圖的比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）是美國最大私人慈善基金會。自去年疫情爆發至今，該基金會已傾注約19億美元（約新台幣529億元），以對抗COVID-19。

此外，路透19日報導，世界衛生組織（WHO）正主導一項確保窮國公平取得COVID-19疫苗、篩檢工具及治療方法的計畫，目標是以每療程10美元的低價取得供輕症患者使用的抗病毒藥物，其中也可能包括莫納皮拉韋。

美國 低收入 比爾蓋茲

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