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前英相布朗譴責富國：獨占疫苗「等同犯罪」

編譯中心／綜合18日電
疫苗分配不均的情況在全球依然嚴峻。圖為印度貧民窟民眾排隊打疫苗。(路透資料照片)
疫苗分配不均的情況在全球依然嚴峻。圖為印度貧民窟民眾排隊打疫苗。(路透資料照片)

新冠疫情肆虐已近兩年，雖然在各國積極施打疫苗之下疫情有所趨緩，但疫苗分配不均的情況依然嚴峻，可能讓疫情難以結束。英國前首相布朗就警告，歐美等富裕國家無法向開發中窮國分享疫苗是「犯罪行為」，更是「國際層級的公共政策最大失敗」。而現在美國默克集團生產口服抗新冠藥物，外界憂心將重蹈覆轍。

英國「獨立報」報導，布朗呼籲富裕國家與世界其他區域分享疫苗。他受訪時指出，依據最新資料，歐洲和美國有2.4億劑新冠疫苗沒有使用，更有高達1億劑疫苗將在過期後遭到丟棄。布朗認為，富國應該立即把疫苗空運到疫苗接種率低落的國家。

此外，美國默克集團（Merck & Co）11日向美國監管機關申請新冠口服藥緊急使用授權，最快12月就可獲准。不過，藥品分配恐怕重蹈國際疫苗分配不均的覆轍，再次將需求孔急國家擠到後面。

經大型臨床試驗，默克口服藥Molnupiravir能減少50%的確診重症住院及病故。默克也罕見連藥都還沒獲准緊急使用，就已與8家印度學名藥製造廠達成協議，將為109個中低收入國家提供較便宜的學名藥。國際組織坦言此舉是藥商積極讓步。

然而國際衛生官員表示即便如此，仍不足以使中低收入國家能順利取得這款口服藥，何況各國際機構本身缺陷與繁文縟節不少，都恐拖累藥物分配速度。

美國已鎖定170萬份療程，到2023年1月底前還保有加購350萬份的選擇權，中低收入國可能再次被排除在外的隱憂也因此升高。默克口服藥每份療程價格約為700美元。

「藥品專利聯盟」（MPP）營運委員會成員梅巴德克說：「沒拿到藥廠許可的國家或單位就必須依賴原廠藥物。在我們看來，會有供應短缺和定價過高等風險。」

默克先前曾表示，會擬定各國一致的定價計畫，以滿足全球需求；但仍有MPP官員表示，窮國仍難以在價格談判中與富國抗衡。

疫苗 低收入 美國

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