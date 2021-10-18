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新冠肺炎後遺症影響工作 東京上千名患者求診

中央社／東京18日綜合外電報導
新冠確診者痊癒後，部分會出現強烈倦怠感的後遺症，導致影響工作，甚至只得離職。美聯社
新冠確診者痊癒後，部分會出現強烈倦怠感的後遺症，導致影響工作，甚至只得離職。美聯社

COVID-19（2019冠狀病毒疾病，新冠肺炎）確診者痊癒後，部分會出現強烈倦怠感的後遺症，導致影響工作，甚至只得離職；東京一間診所說，有上千名患者因此求助該診所的後遺症門診。

日本放送協會（NHK）報導，東京澀谷區的平畑診所開設有COVID-19後遺症門診，至今有2700多名患者受後遺症所苦前來看診。

診所表示，截至本月10日，被診斷疑有後遺症的患者中，有1507人仍在工作，其中有1003人因後遺症影響到工作，約占66%；其中有594人因後遺症停職、85人離職或遭解雇、165人無法長時間工作而縮短工時等。

主要影響工作的後遺症症狀是強烈的倦怠感，連站起身都感到吃力，也有人因此一天之中大半時間都在睡眠中度過。

此外，因COVID-19後遺症沒有根本的治療方法，症狀不容易一眼就能判斷，也有患者因無法獲得周遭的理解而感到心情鬱悶。

平畑診所院長平畑光一表示，不能因為後遺症一開始不嚴重就掉以輕心，有些報告指出，倦怠感等症狀會逐漸增強且維持很長一段時間；有些人原本因為後遺症停職3個月或半年，但有不少案例後來演變為自然離職，也有人因為內疚和精神痛苦而辭職，因此有可能因為後遺症而面臨失業危機。

平畑說，後遺症門診有約2/3患者的生活受到很大的影響，但社會卻沒有認識到這點，這是很大的問題。

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