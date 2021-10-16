義強推疫苗護照 上班需持「綠色通行證」 全國大反彈

義大利的里雅斯特港15日有大批港口員工參與示威。（歐新社）

15日起，義大利 政府規定所有公私營機構雇員出示俗稱「綠色通行證」（疫苗 護照）的健康證明，以示自己已接種新冠疫苗、確診後康復或陰性病毒檢測 。反對者指控此舉是法西斯行為，全國各地都有人上街抗議。

義大利的綠色通行證6月起推出，目前全國有逾80%12歲以上人士已接種兩劑新冠疫苗，大部分國民亦已取得綠色通行證，因他們目前進入餐館、博物館、劇院和搭飛機等都須要出示該證明。政府為了進一步推動全民接種，15日起強制所有公私營機構雇員上班時都必須展示綠色通行證，違規者面臨停薪留職或高達1500歐元（約1740美元）罰款，雇主若未能抽查員工亦會被罰。義大利工業家聯合會表示支持，民調機構Ipsos本周的調查亦指三分之二國民認為綠色通行證是有需要。

據估計，義大利仍有多達300萬雇員未接種疫苗，他們若要工作就必須長期自費作病毒檢測，因此新措施可能會引起部分行業人手短缺問題。運輸及物流聯會Confetra總幹事魯索指約40萬名司機之中，估計約三成沒綠色通行證：「另外我們亦憂慮會有很多外國工人接種俄羅斯衛星五號（Sputnik V）或其他未獲歐盟或義國藥管當局批准的新冠疫苗，因此預計業內會出現嚴重影響。」農業界亦預計出現勞工短缺問題，因為他們雇用的外國工人大部分來自東歐，而他們接種的都是俄國疫苗；義國警隊和公共交通運輸亦估計分別有兩成和一成人員未接種。

反對者質疑，義大利12歲以上民眾完全接種的比率已經超過八成，目前新冠肺炎傳染率也不高，為什麼非得強推通行證不可？而且拒絕配合的人不僅得放無薪假，若硬闖上班最高還會被罰1500歐元；氣不過的民眾直接上街抗議。

抗議民眾說，「我們永不放棄！不要綠色通行證！」

抗議民眾馬札拉托說，「憲法被踐踏了今天發生的事就像1938年，當時（法西斯時代）10名科學家發表種族宣言，我要向這種歧視說不。」

全國各地都有人示威，首都羅馬超過1萬人上街，和警方對峙叫囂。義大利估計還有300萬勞工尚未接種，工會已經規畫要在16日發動反法西斯集會。