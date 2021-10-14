越南1對夫婦染疫 飼養的12隻狗竟被政府火焚撲殺

范明興夫婦騎機車帶著狗兒搬家，在社群網站TikTok迴響熱烈。（取材自BBC）

越南一對夫婦為了避疫，帶著飼養的狗兒投靠親戚，不料抵達目的地後確診新冠肺炎，夫婦雙雙入院。兩人康復出院後，發現12隻愛犬竟被當地政府以防疫 為由撲殺，傷心欲絕。

英國廣播公司報導，49歲的范明興（Pham Minh Hung，音譯）和妻子原本住在隆安省，但當地疫情 嚴峻，生計受影響，決定前往疫情較不嚴重的金甌省投靠親戚及找新工作。

夫婦倆8日用摩托車載著家當和15隻狗兒，和另三名親戚會合後一同出發，路程長達280公里，親戚也帶著三狗一貓。途中范明興將兩隻狗托給一名志工，一隻狗死亡，他們帶著12隻狗繼續前往目的地。

一行人抵達金甌省後依當地規定採檢，不幸確診，范明興夫婦立刻被送進醫院，狗兒被送到隔離中心。然而他們本周出院後，卻得知愛犬全被撲殺。

范明興說：「我們兩個哭到無法入睡。我不敢相信竟發生這種事，我沒辦法保護我的孩子們。」

根據當地報紙報導，狗兒們疑遭火焚方式撲殺，范明興親戚的寵物也遭遇同樣處境。當地官員10日舉行記者會表示，防疫是最優先，撲殺犬隻是必要措施。

此事引發民眾憤怒，在社群媒體 猛烈批評政府作為。有人發起連署，要求政府停止這項措施，已收集到15萬人連署。金甌省政府表示會調查此事。