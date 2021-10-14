澳洲單日確診2297例 紐西蘭寫下6周以來最多

圖為澳洲墨爾本接種站民眾。（歐新社）

澳洲 維多利亞州今天通報COVID-19疫情 爆發以來最高單日確診病例數；而同樣是大洋洲國家的紐西蘭，今天也通報6周來最多染疫人數。

維州今天通報新增2297起COVID-19確診病例，是澳洲爆發疫情以來各州及自治區的最高紀錄；另新增11人病亡。

新增病例多數是在維多首府墨爾本（Melbourne），顯然是澳洲Delta變異株疫情核心。

儘管確診數達新高，維州疫苗 施打進度在比預期要快情況下，將於下周解除封城令。

維州原預計疫苗覆蓋率會於本月26日達到解封所需的7成門檻，但今天打完兩劑的人口已達62%，有可能提早幾天達標。

緊鄰的新南威爾斯州疫情則是持續趨緩，今天確診病例進一步減至406人，比9月初高峰期1599例大幅降低，而今天的新增確診大多集中在6月中旬發現首例Delta病例的首府雪梨（Sydney）。

雪梨16歲以上人口完整疫苗接種覆蓋率預計本周末可達8成，可望自18日起享受更多自由，較預測日期提早一周。雪梨本周稍早才走出100多天的封城令。

而在紐西蘭，當局4日放寬最大城奧克蘭（Auckland）部分COVID-19防疫措施，並宣布放棄「清零」，改採與病毒共存策略之後，今天通報6周來最高確診人數，達71例，所有病例都在奧克蘭。

這使得紐西蘭最大城市下周過後延長實施封鎖令的可能性大增。

奧克蘭人口約170萬，目前實施的嚴格居家防疫令至18日到期。官員希望居家防疫令能遏止高傳染力的Delta變異株肆虐。

當局承諾，只要疫苗接種率達9成，就會解除封鎖令。目前完整接種疫苗的紐西蘭民眾約249萬人，占符合接種資格人口的59%。

紐西蘭迄今僅4472起確診病例，28人病故。