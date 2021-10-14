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南韓設立「新冠共存」委員會 提出實施疫苗通行證

編譯中心／綜合13日電
南韓決定採取與新冠共存的政策，圖為一對男女戴口罩穿韓服在朝鮮王朝時代的正宮景福宮前自拍。（歐新社）
南韓決定採取與新冠共存的政策，圖為一對男女戴口罩穿韓服在朝鮮王朝時代的正宮景福宮前自拍。（歐新社）

雖著新冠疫苗覆蓋率擴大，各國紛紛計畫「疫後新生活」，南韓13日野正式成立新冠日常生活恢復支援委員會，以討論「與新冠共存」、分階段恢復日常生活的具體方案。

該委員會是由40名政府和民間專家組成的聯合機構，分為經濟民生、社會文化、自治安全和防疫醫療四個小組委員會。

共同委員長國務總理金富謙當天主持委員會首次會議時表示，應將新冠病毒轉變為可控制的傳染病，並為國民恢復日常生活做準備。相關方案方面，金富謙首先提到目前已在美國、以色列以及德國、法國等歐洲國家實行「疫苗通行證」制度，不過南韓尚未確定實行該制度的具體範圍、對象和方法。

委員會將在10月底擬定分階段恢復日常生活路線圖，並於11月初公布。政府還決定在「與新冠共存」後維持委員會運作，以廣為聽取民意。

另據衛報報導，澳洲首都特區首席部長巴爾表示，11月底以前，坎培拉疫苗接種率料達99%，成為全球疫苗覆蓋率最高的城市之一。城市國家像是摩納哥完整疫苗接種率近70%、新加坡逼近80%。而倫敦雖然之前在疫苗施打計畫取得領先，現在疫苗覆蓋率也才剛突破70%。

坎培拉今年2月才展開新冠疫苗施打計畫，但因疫苗供應問題、缺乏疫情風險急迫性，民眾接種速度緩慢。直到雪梨8月爆發Delta變異株疫情，病範圍擴大後，當地才感受到接種疫苗的迫切性。

巴爾指出：「我們有大型疫苗接種中心，提供大多數坎培拉民眾簡單方便的接種方式。疫苗中心護理師和醫療工作人員實行我們國家最有效率的接種計畫，利用率接近100%。」

澳洲各地平均疫苗覆蓋率料在12月達到80%，這代表零病例州之間的州界將開放，跨州旅遊可望恢復。

疫苗 澳洲 疫情

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