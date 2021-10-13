同樣打新冠疫苗 有些國家病故人數較多？關鍵5因素影響

同樣接種疫苗，但每個國家的新冠肺炎病故人數比不一樣。（美聯社）

大多數已開發經濟體現在能接種到世界上效果最好的新冠疫苗 ，接種率也高，為什麼各國的新冠肺炎病故人數差很多？

彭博報導，相較於早期疫情爆發時，打疫苗明顯導致新冠肺炎的病故人數下降，但為何有些國家的病故人數下降幅度大於其他國家，科學至今沒有明確的答案。

德國、丹麥和英國的病故數降到先前峰值的十分之一，以色列、希臘和美國的病故人數雖然下滑，卻維持在先前峰值的一半略高。

一些開發中國家仰賴效果不如歐美mRNA疫苗的俄羅斯或中國大陸疫苗，自7月Delta變種病毒 肆虐全球以來，新增確診和死亡案例高於可廣泛施打疫苗之前的時期。

彭博分析疫苗覆蓋率超過55%、混合仰賴包括輝瑞BNT和AZ等西方疫苗的國家，發現有一件事很明顯：降低死亡人數，要緊的不僅是疫苗種類或疫苗覆蓋率而已。下面幾個因素也起了作用：

疫苗接種間隔

部分病故數較少的地區，將兩劑疫苗的注射間隔拉得較遠，例如英國去年12月允許兩劑AZ疫苗之間的間隔可長達12周，當時引發爭議，但後來研究發現，等身體的免疫系統對第1劑疫苗做出完全反應後，再接種第2劑，綜效似乎更大。

接種時機早不如巧

以色列和美國雖然最早推廣接種疫苗，備受他國艷羨，但等到高傳染力的Delta變種病毒肆虐時，接種者的免疫力已下降，疫苗防護力可能變弱，發生有症狀破防感染的比率高出許多。

接種重點放在老年族群

丹麥自今年稍早開始接種疫苗以來，沒有出現新一波疫情，並已取消國內所有防疫 限制。官員表示，他們把打疫苗的重點放在為老年人身上，有助抑制更大範圍的死亡人數。在疫苗接種前，7日滾動平均死亡人數的峰值未超過36人，接種後降至前次峰值的9%。

關注老年人也有助於日本控制疫情，儘管程度不同。那裡的65歲以上居民，大約有90%都接種了疫苗。Delta變種病毒在8月引發空前感染潮時，新增病例雖高出2.5倍，但最高死亡人數比前次峰值下降43%。

自然免疫

許多亞洲國家先前防疫有成，但這意味更容易受具高傳染力的Delta變種病毒的侵害。在此同時，今年稍早受到Gamma和Lambda變種病毒蹂躪的地區，Delta的影響反而有限。專家說，很可能是因為較早的變種病毒提供一定程度的免疫力，加上疫苗起了推進器的作用。

防疫努力

奧斯汀德州大學專精傳染病建模的副主任Spencer Fox說，另一個差異在於行為。他說，如果接種疫苗的國家正常活動，而未接種疫苗的國家採取大量防疫限制措施，也會看到截然不同的結果。

與歐洲國家相比，美國抗拒封鎖措施，移動和旅行又在今年上半年快速恢復，可能促成Delat變種病毒致死人數創高峰，比率高於歐洲國家。