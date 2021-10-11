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佛系防疫鑄大錯 英議員：疫情爆發之初太慢封城

中央社／倫敦11日綜合報導
英國國會指出，去年新冠肺炎開始肆虐時，英國政府延誤封城，是英國史上「最重大的公共衛生失敗之一」。（歐新社）
英國國會指出，去年新冠肺炎開始肆虐時，英國政府延誤封城，是英國史上「最重大的公共衛生失敗之一」。（歐新社）

英國國會今天發布報告指出，去年新冠肺炎（Covid-19）開始肆虐時，英國政府延誤封城，是英國史上「最重大的公共衛生失敗之一」。

英國國會衛生與科學委員會聽取政府政策、衛生與科學顧問等50多名證人證詞後，聯合公布150頁報告指出，政府疫情規畫太著重在流感，未從先前的嚴重急性呼吸道症候群（Sars）、中東呼吸道症候群（MERS）、伊波拉（Ebola）疫情學得教訓。

針對政府因應冠狀病毒處理方式的獨立公眾調查，將於明年展開。

英國新冠肺炎疫情慘重，去年3月以來近13萬8000人染疫病逝，不禁讓人質疑英國為何抗疫表現不如他國。

國會兩個委員會議員表示，政府2020年初拖了太久才開始實施封鎖措施。報告指出，顧問群「政策慢半拍」，「逐步且漸進地」採取社交距離、隔離和封城等措施，後來證明那樣的作法「錯誤」，造成了人命損失。

報告指出，「疫情爆發頭幾周關於封城與社交距離的決定，以及促成那些決定的建議，是英國經歷過最重大的公共衛生錯誤」，而造成那些「重大錯誤」，就是疫情初期只求控制而非壓制Covid感染的「宿命論政策作風」。

報告還說，政府對於疫情的規畫同樣不當，太過「狹隘且沒有彈性地以流感模型為基礎」，部分專家還說，部長們與顧問群有「團體迷思」。

英國 疫情 封城

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