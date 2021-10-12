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悶壞了 雪梨防疫106天解封 商場擠爆、美髮預約滿

編譯中心／綜合11日電
開心戲水 澳洲最大城雪梨實施近4個月的防疫封鎖措施後，11日迎來解封，民眾不甩灰濛天空和雨勢，開心到海邊戲水。（Getty Images）
開心戲水 澳洲最大城雪梨實施近4個月的防疫封鎖措施後，11日迎來解封，民眾不甩灰濛天空和雨勢，開心到海邊戲水。（Getty Images）

澳洲最大城雪梨實施了106天的防疫封鎖措施後，11日終於迎來解封，興高采烈的民眾不甩灰濛天空和雨勢開心慶祝，希望能將這段「血汗交加又沒啤酒喝」的煎熬時期拋諸腦後。

雪梨部分酒吧今天0時01分準時開門營業，電視和社群媒體畫面顯示，親朋好友紛紛齊聚一堂，暢飲午夜啤酒。此外，數以百計民眾在午夜時分湧入打折零售商凱馬特（Kmart）購物，網上影像可見等候購物的民眾在店外大排長龍。

而防疫封鎖期間只能在家中自行剪髮的顧客，則頂著一頭蓬鬆亂髮在理髮院外排隊，等著讓專業設計師改頭換面。雪梨所在的新南威爾斯省省長佩羅特被記者問到解封後最想做什麼事，也回答：「我要去剪頭髮。」媒體報導說，美髮業者和美容沙龍接下來幾周預約全滿。

改頭換面 澳洲11日迎來解封，美髮業者和美容沙龍預約全滿。（美聯社）
改頭換面 澳洲11日迎來解封，美髮業者和美容沙龍預約全滿。（美聯社）

新南威爾斯省今天新增479例確診，正力拚於10月底前後讓疫苗覆蓋率達到8成，屆時防疫限制將進一步放寬。

鄰國紐西蘭今天則宣布對多數醫療工作者與教師實施「不打疫苗，就沒工作」（no jab, no job）政策，以預防疫情擴散。中學也必須登記造冊載明學生接種狀況。

當局規定，醫護等前線醫療工作者必須在12月1日前打完兩劑，教育部門會接觸學生的工作者則須在明年1月1日前打完兩劑。紐西蘭皇家醫師學院贊成強制施打，院長摩頓（Samantha Murton）形容這是「大膽但必要的決定」。

泰國，總理帕拉育今天宣布，自11月1日起，包括英國、新加坡、德國、美國和中國等10個低風險國家旅客，只要完整接種疫苗就能入境免隔離。完整國家名單將由泰國疫情指揮中心近期內宣布。

帕拉育指出，國際旅客有完整接種疫苗證明，在出發前做過核酸檢測，透過空路抵達泰國後再做一次檢測就不需要隔離，能在泰國國內自由移動。他說，12月1日將進一步增加低風險國家數目，明年1月1日希望增加更多國家。

泰國疫情指揮中心日前曾宣布從11月1日起開放完整接種疫苗的旅客入境曼谷、華欣、芭達雅、清邁及武里喃府等地區免隔離。

疫苗 泰國 防疫

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