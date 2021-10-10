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越南200萬人「大出逃」遠離疫情重災區 工廠危機加劇

編譯季晶晶／綜合報導
越南準備返鄉的工人在檢查站等待。（路透）
越南準備返鄉的工人在檢查站等待。（路透）

瑜伽褲和Air Jordans球鞋能否出現在今年美歐家庭的耶誕樹下，可能取決於黎氏美這樣的越南生產線工人。

當局一解除胡志明與周遭地區的防疫封城措施，農民工便蜂湧逃離新冠疫情重災區的南部工業區，返回鄉下村莊，黎氏美是其中之一。越南政府預計這場大出逃的規模可能超過200萬人。

黎氏美說：「除恐懼外，我們幾乎一無所剩。我們看到周遭很多人死於新冠肺炎。」她回到了位於越南西寧省、靠近柬埔寨邊界的家鄉。

這個時節通常是冬季服飾和耶誕禮物的生產高峰期，各家公司缺工嚴重，懇求黎氏美這樣的移工返廠工作。政府提供交通運輸，公司也提高薪資福利，但收效甚微。 

BTIG分析師Camilo Lyon說：「這是未知領域。沒人知道多快或多慢才開始增產。」他估計光是耐吉（Nike）出廠的鞋就會減少1.8億雙。

越南雖小，但在全球消費者經濟中扮演要角，從愛迪達（Adidas）球鞋、三星電子智慧手機，到沃爾瑪（Walmart）的家具，無所不供應。根據美國服裝鞋類協會，越南是美國第二大服飾和鞋類供應商，僅次於中國大陸。在美中貿易戰期間，越南的重要性變得更高，因為製造業務遷到那裡以躲避關稅。

目前，耐吉在內的品牌幾乎無計可施，耐吉最近下修銷售預測，主要就是越南供應商停產，無貨可供。位於其他國家的廠房，訂單已滿載，而遷移機器和訓練員工需要數月之久。

根據Lyon，生產不足的影響到12月對零售商會很明顯，並將持續到明年第1季，越南的產出可能要到2022年中才會恢復正常。他說，此番動盪的影響還沒有完全反應到對越南曝險大的服飾和鞋業公司的股價，「挑戰還沒結束」。

工廠停工也可能影響到蘋果（Apple）之類的科技公司，零件供應商關廠可能使得蘋果遭遇iPhone 13出貨中斷。三星電子旗下在越南生產家用電器的部門說，如果能快速回到正常營運，還是可以達成出口目標。

Delta新冠變種病毒今年春天在越南迅速傳播，新增確診和死亡病例數雙雙激增。當局因此實施嚴格的行動限制，工廠受令就地提供食宿——基本上強迫上工的人住在帳篷裡——或暫時關閉。這使得許多留下來的勞工好幾個月沒收入，他們的儲蓄不斷減少，必須仰賴由士兵送達的政府配給食物。

越南 美國 三星

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