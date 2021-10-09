星韓推旅遊通道 印度迎國際遊客

首爾音樂人8日在一個塑膠充氣帳幕裡做現場表演。（美聯社）

繼與德國、汶萊試行「疫苗 接種者旅遊通道」後，新加坡 也與南韓達成協議，允許已完整接種疫苗的旅客前往對方國家旅遊，以PCR核酸檢測取代隔離；這項措施預計11月15日上路。另外，印度自本月15日起開放持觀光簽證 的外國旅客搭乘包機入境；至於不是搭乘包機的外國旅客，則要等到11月15日。

新加坡交通部發布新聞稿表示，星、韓雙方已同意推動「疫苗接種者旅遊通道」（Vaccinated Travel Lanes），將於11月15日開始實施。新加坡與南韓這項措施將是亞洲兩個主要航空樞紐之間的首個「疫苗接種者旅遊通道」。

交通部指出，在「疫苗接種者旅遊通道」下，完整接種的旅客將經由新加坡樟宜機場及南韓仁川機場旅行，旅客須接受PCR檢測，以取代隔離。這項措施不限旅行目的，也沒有行程管制的要求。

另外，為支持「疫苗接種者旅遊通道」的推動，交通部表示，新加坡與南韓也達成相互承認疫苗接種證明的協議，自11月15日生效。未來已完整接種旅客到對方國家旅行時，將能適用對方國家針對完整接種者的防疫措施。

目前新加坡與南韓每天確診人數超過千人，但星國採取「與病毒共存」防疫策略，南韓也預備在10月底至11月初之間，轉為與病毒共存模式。

另外，印度政府去年在全球疫情爆發之初，暫停向外籍人士核發所有類型的簽證，並對國際旅行實施如「航空泡泡」等限制。但在疫情趨緩後，印度政府開始逐步向外籍人士核發非旅遊目的簽證。

印度內政部昨天發布新聞稿表示，有省政府和旅遊業者近來持續請求，希望中央政府考慮重新核發觀光簽證，讓外國遊客可以造訪印度。新聞稿表示：「因此，內政部與包括衛生與家庭福利部、外交部、民航部、觀光部及各省政府等相關部門進行諮商，經考量各方意見，決定開始向搭乘包機來印的外籍人士核發觀光簽證，10月15日起生效。」

印度內政部補充，至於不是搭乘包機的外籍人士，則要等到11月15日才能開始申請觀光簽證。