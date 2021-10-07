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各國轉與新冠病毒共存 獨中追求「清零」

編譯中心╱綜合6日電
中國目前仍堅持「病毒清零」，但外界認為這種做法難以長久延續。(歐新社)
中國目前仍堅持「病毒清零」，但外界認為這種做法難以長久延續。(歐新社)

新冠肺炎疫情肆虐全球，一些亞太國家一度把感染數降至零，成為沒有病毒的樂土，但隨著Delta變種病毒出現，以及愈來愈多疫苗問世，許多國家已轉向「與病毒共存」，如今全球只剩下中國仍在追求「清零」。

彭博資訊報導，紐西蘭政府宣布放棄「清零」策略後，中國的政策徹底孤立，外界也質疑這種關閉邊界、驟然封鎖和一再打亂社會和經濟活動的做法能堅持多久。

新加坡、澳洲等國家已陸續決定清零措施無法長久延續，因而轉向透過疫苗避免民眾出現重症或死亡，放寬對感染人數的管控。

然而，中國把感染數降至零的態度看來卻日益堅定，即使該國75%人口已完整接種。

目前中國正苦於應對兩個月來第四波Delta病毒引發的疫情升溫，即使目前正值旅遊旺季，當局仍因兩起無症狀感染病例，在本周封鎖新疆省一縣。香港迄今成功遏制本土感染，但也明確表示，全球金融重鎮的地位，重要性比不上與中國的連結和「清零」共同目標。

冬季將至，將讓中國的清零任務更形艱鉅，因為冬季環境更適合病毒傳播；另外，三個月後中國將舉辦冬季奧運，屆時將有來自世界各地數萬名運動選手入境。

澳洲國立大學（ANU）醫學院的傳染病醫師柯里諾教授（Peter Collignon）表示：「就中長期而言，病毒清零是無法持續的政策，Delta變種病毒已顯示，清零幾乎不可能實現，中國中國很難在這個冬季做到清零。」

此外，俄羅斯6日通報單日增加929人染疫不治，這是俄國首度單日出現超過900起死亡病例，累計已21萬2625人染疫死亡，居歐洲各國之首。俄國苦於Delta變異株導致的染疫人數居高不下，而疫苗接種率仍低。

就累計確診病例而言，俄國疫情嚴重程度在全球排名第5，有超過750萬人染疫。俄羅斯數個月以來持續提供民眾接種多款國產疫苗，但民眾多抱持懷疑態度。

民調顯示，超過半數的俄國人不打算接種疫苗。根據統計各區域疫情數據的Gogov網站，截至6日，俄國僅不到30%人口完整接種疫苗。

中國 疫苗 俄國

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