我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州墮胎禁令 聯邦法官下令暫緩執行

默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍

加拿大祭強制令 航空、鐵路旅客必須完全接種疫苗

中央社／渥太華6日綜合報導
加拿大12歲以上的航空和鐵路旅客須在11月底前完整接種疫苗。(路透)
加拿大12歲以上的航空和鐵路旅客須在11月底前完整接種疫苗。(路透)

加拿大官員今天宣布，聯邦職員、軍警和國內航空、鐵路及船運旅客將須完整接種COVID-19疫苗

加國總統理杜魯多（Justin Trudeau）最近在一場競選活動中，提出強制接種疫苗的政策，對象涵蓋30萬名政府雇員。

法新社和路透報導，在本月底前未接種疫苗又未獲得醫療豁免證明者，將留職停薪。

此外，12歲以上的航空和鐵路旅客也都須在11月底前完整接種疫苗。

加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）在記者會中表示：「這些負責、務實且艱巨的行動…將保護加拿大人民，避免我國醫療體系不堪負荷，也讓我們的孩子得以繼續上學，並加速經濟復甦。」

她說，這也將確保「（反對接種疫苗的）少數人無法破壞加拿大的經濟復甦」。

根據疫苗追蹤網站COVID-19 Vaccination Tracker，加拿大12歲以上人口超過82%已完整接種疫苗，88%至少施打一劑。

加拿大負責公共服務管理的國庫委員會（Treasury Board）表示，聯邦職員有近30萬人，約聘人員則有95萬5000人，占加拿大全職勞工約8%。

加拿大南方鄰邦美國上月表示，大多數的聯邦雇員必須在11月22日前完整接種COVID-19疫苗；而聯邦承包商則須在12月8日前施打。美政府也草擬法規，要大企業雇主必須要求員工接種疫苗，或每周進行篩檢。

疫苗 加拿大 美國

上一則

莫德納股價重挫9% 瑞典、丹麥憂心肌炎 30歲以下停打

延伸閱讀

靠疫情翻身 富比世美400富豪 莫德納3創辦人首次進榜

靠疫情翻身 富比世美400富豪 莫德納3創辦人首次進榜
北加奧克蘭強制要求市府僱員打疫苗

北加奧克蘭強制要求市府僱員打疫苗
洛市通過南加最嚴格的疫苗強制令 進餐館須示疫苗卡

洛市通過南加最嚴格的疫苗強制令 進餐館須示疫苗卡
解雇1400人 長島北岸醫院雇員100%接種

解雇1400人 長島北岸醫院雇員100%接種

熱門新聞

約旦國王阿布杜拉二世。（路透）

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

2021-10-03 20:49
一項新研究顯示，但人可能得以活到至少130歲，並推斷「人類的壽命沒有限制」。(Photo by Jaddy Liu on Unsplash)

研究：人類有望活到130歲 理論上壽命無限制

2021-09-30 15:10
牛津大學對27萬多名感染COVID-19康復的病患進行症狀調查後發現，最常見的症狀包括呼吸問題、疲倦、疼痛和焦慮。(Getty Images)

研究：COVID病患逾1/3出現至少一項長期症狀

2021-09-29 11:42
曾在蘇伊士運河造成「世紀大堵塞」，長榮「長賜輪」抵青島維修。（新華社）

「世界級塞子」長榮長賜輪抵青島維修 最少要修20天

2021-10-05 00:24
日本真子公主（右）與小室圭（左）早於2017年宣布訂婚（圖），惟因小室家庭爆出錢債醜聞致延誤。（歐新社）

日本真子公主罹PTSD 醫師憂：婚後生活無法平穩幸福

2021-10-02 02:27
日本北海道札幌北海道大學醫院一名新冠肺炎患者今年8月俯臥在病床上休息。圖非當事人。(Getty Images)

全球首例 77歲男染疫後「坐不住」患不寧肛門症候群

2021-09-30 04:32

超人氣

更多 >
翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷
阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火
影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題

影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題
影／他們收購舊ATM機 艱辛「挖寶」內藏大疊鈔票發財啦

影／他們收購舊ATM機 艱辛「挖寶」內藏大疊鈔票發財啦
袒胸露乳出門？網紅Chiara的「金剛奶」新衣超特別

袒胸露乳出門？網紅Chiara的「金剛奶」新衣超特別