莫德納股價重挫9% 瑞典、丹麥憂心肌炎 30歲以下停打

瑞典和丹麥宣布，30歲以下民眾停打莫德納疫苗，因擔心接種莫德納可能發心肌炎這種副作用。(路透)

瑞典 和丹麥宣布年輕民眾暫停接種莫德納 新冠疫苗 ，因擔心接種莫德納可能發心肌炎副作用。

瑞典衛生部門周三（6日）引用最新數據表示，接種莫德納疫苗引發心肌炎的風險升高，決定暫停30歲（含）以下的民眾接種莫德納。丹麥也將停止18歲（含）以下的族群接種莫德納。

莫德納6日收盤重挫8.94%，收報302.42美元。

瑞典首席流行病學家Anders Tegnell說：「我們正密切注意這個情況，並迅速採取行動，以確保新冠疫苗在提供防護的同時盡可能安全。」

瑞典和丹麥建議，使用輝瑞（Pfizer）和BioNTech共同研發的新冠疫苗取代莫德納。這兩種疫苗均使用mRNA技術來觸發人體的免疫反應。

瑞典公共衛生監督機構表示，北歐地區一項新的初步分析顯示，接種莫德納與引發心肌炎的關係最明顯，尤其是接種第二劑後。這個機構也說，發生心肌炎的較高風險階段，是在疫苗接種後的四周內，通常是在頭兩周。

莫德納執行長班塞爾接受媒體訪問時說，更大規模的數據顯示，這兩種疫苗引發心肌炎的風險相似。這些數據包括美國的真實世界數據。他也說，感染新冠病毒而引發心肌炎的風險，遠高於接種莫德納引發心肌炎的機率。

Tegnell也說，近來接種第一或第二劑莫德納的民眾不要擔心，表示接種莫德納引發心肌炎的風險非常低。