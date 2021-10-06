新增病例創新高 新加坡接洽採購Merck新冠肺炎口服藥

新加坡民眾在快篩中心外排隊，準備接受快速抗原檢驗測試。路透

新加坡 新冠肺炎病例創新高之際，美國藥廠默沙東（MSD）公司表示，將就簽約供應和採購新冠肺炎口服抗病毒新藥molnupiravir和新加坡合作。默沙東宣稱這個實驗性藥丸可大幅降低因染疫而住院和死亡的風險。

默沙東周三發布新聞稿說，待通過若干監管上的門檻後，新加坡便可取得molnupiravir。

默沙東和合作夥伴Ridgeback Biotherapeutics上周表示，後期臨床試驗的期中分析發現，molnupiravir 可將住院風險降低50%。這個結果或許可以成為染疫患者不必住院即可治癒的簡便方式。

默沙東負責新加坡和馬來西亞業務的董事總經理Pang Lai Li 發布新聞稿說：「默沙東相信要能左右疫情 ，必須有一套藥物和疫苗 。此協議再次展現新加坡對控管疫情的前瞻策略，也彰顯官方投資於創新用藥和疫苗以對抗疫情的決心。」

新加坡是全球高疫苗接種率的模範國家，正準備由「清零」的防疫策略轉為與疫情共存。不過，新加坡近來病例急增，已對醫療體系造成壓力。新加坡今天公布新增3,486例，創下疫情爆發以來最高，其中1,512人住院，34人住進加護病房。