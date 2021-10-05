南半球疫直燒…墨爾本封城245天全球最久 紐西蘭放棄清零

紐西蘭揚棄清零策略，最大城奧克蘭6日起逐步解封。（路透）

由於Delta疫情 持續延燒，紐西蘭揚棄長久以來的清零策略，打算在提高新冠疫苗 接種率的同時，改採與病毒共存、遏止疫情擴散的策略。而在鄰近國家澳洲，維多利亞省省府墨爾本成為全球因疫情封城 最多天的城市，截至10月4日已封鎖達245天。

紐西蘭總理阿爾登4日在記者會上表示：「Delta變異株引發的疫情，使再次清零變得格外困難」；她說，防疫策略本該與時俱進，Delta疫情加速策略轉變，且新冠疫苗也支持新策略。

阿爾登說，6日起將逐步解除對最大城奧克蘭的封鎖措施，居民將可出門和前往海灘和公園休憩，並與親友在戶外聚會，人數則以十人為限。奧克蘭已封城近50日。

紐西蘭4日新增確診數為29例，阿爾登表示，一旦達到九成疫苗覆蓋率，就會解除嚴格的封鎖措施。目前紐國接種率為48%。紐國2020年實施嚴密的防疫措施，成功令確診個案「清零」。但傳染力強的變種病毒株Delta8月中起侵襲當地，疫情擴散至奧克蘭以外地區，懷卡托3日新增2例確診。

另據澳洲廣播公司（ABC）報導，墨爾本截至10月4日已封鎖達245天，超越阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的244天，成為全球封城最久的城市。

據統計，墨爾本一共經歷6次封城，其中第6次封城於8月5日開始、且擬持續到10月26日，累計墨爾本封城將達267天。墨爾本所在的維多利亞省今天新增確診1377例，另有4人病歿。

官方將目前維省的染疫高峰，歸咎於澳式足球聯賽年度總決賽衍生的群聚。今天通報的新增確診病例中，有近半數患者的年紀介於10歲至29歲之間。

新南威爾士省則在10月11日起，對完成接種新冠疫苗的民眾放寬限制措施。