以色列強制打第3針 百萬人沒打 「疫苗護照」恐失效

以色列祭出「綠色通行證」新規定，要求民眾施打追加劑。（路透）

以色列提高「疫苗 護照」（或稱綠色通行證）認定標準，只有接種第3劑疫苗者才可進入餐廳、健身房與其他多個場所，預估有150萬人的舊「疫苗護照」今天失效。紐西蘭Delta變異株疫情 蔓延出最大城市奧克蘭 ，過去沒有病例的地區傳出確診，當局趕緊對更多地區實施緊急封鎖，並升高邊界管制。

路透報導，以色列新頒布措施，適用於已接種3劑疫苗，或是近期罹患新冠肺炎的痊癒者，取代先前只需打兩劑的制度。自10月5日起，進入商店及展覽會場等公共空間前，須先掃數位條碼確認已打追加計。以色列總人口約940萬，當中37%已施打追加劑，預估有150萬人的「綠色通行證」在3日失效。

澳洲衛生當局數據顯示，3日通報逾1900人確診Delta變異株。圖為墨爾本警察在街道巡邏，查看民眾是否違反防疫規範。（Getty Images）

在紐西蘭，奧克蘭8月中旬封城至今，3日仍新增32例確診，奧克蘭以南147公里的懷卡托（Waikato）地區則通報2人確診。總理阿爾登表示，懷卡托部分地方將實施5天封鎖，政府4日將決定奧克蘭是否繼續封城。澳洲3日通報逾1900人確診Delta變異株。當局仍難以遏制人口最多的2省疫情，COVID-19已蔓延至原本零確診的塔斯馬尼亞省、南澳省等省分。

俄羅斯3日通報新增890例死亡，這是俄國一周內第5度死亡病例創新高，另新增2萬5769例確診。儘管俄羅斯單日新增死亡與確診病例續增，不過官員表示，目前不打算實施封城，執行戴口罩規定但未強制。

巴西全國各地數以萬計民眾2日走上街頭，要求總統波索納洛下台。（美聯社）

巴西全國各地數以萬計民眾2日走上街頭，再度就疫情因應和其他議題要求總統波索納洛下台。大批人群聚集在里約熱內盧、聖保羅、巴西利亞和數十個其他城鎮和城市，是「波索納洛下台全國運動」（Bolsonaro Out National Campaign）的一部分。這項運動獲十多個左翼政黨和勞工團體支持。疫情在巴西奪走近60萬人生命。示威民眾除嚴厲批評右翼總統波索納洛疫情處置失當，也抗議通貨膨脹和燃料價格高漲。