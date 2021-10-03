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新加坡確診再創高 入境須完整接種 泰國普吉島全面開放

編譯中心／綜合2日電
圖為新加坡民眾進行新冠病毒快篩。（路透）
圖為新加坡民眾進行新冠病毒快篩。（路透）

新加坡2日新增2909人確診，再創新高，其中包括2079起社區案例及818起移工宿舍案例。為降低境外移入風險，新加坡自11月起要求所有持工作證件、學生證件入境的外籍人士必須完整接種疫苗；但隔離天數將從14天縮短為10天。

新加坡跨部會抗疫工作小組今天宣布，將要求持長期准證的外籍人士入境前必須完整接種新冠疫苗，包括持工作證件者的外籍人士及眷屬，以及持學生證件入境者，自11月1日開始實施。

另一方面，考量Delta變異株潛伏期較短，新加坡也將縮短入境隔離天數，由14天減至10天。

受到傳染力更強的Delta變異株影響，新加坡在8月中逐步放寬防疫措施後，本土案例不斷飆升。衛生部預估，按照目前趨勢，可能很快會達到一天增加3200人確診，10月中可能每天增加5000例確診。

另外，移工宿舍確診案例近來也持續上升，當局將調整移工宿舍防疫措施，包括更廣泛地採用快篩試劑讓移工定期自我檢測。

俄羅斯疫情持續加劇，3日新增887人染疫死亡，連續4天創新高；另新增2萬5219人染疫。

巴西2日新增1萬3466人染疫、468人確診不治；英國2日新增3萬301人、121人病故；在澳洲，占1/4以上人口的維多利亞省，2日新增1488例確診，創新高，另有2人病故。總理莫里森宣布擴大疫苗認可清單，將納入印度版AZ與北京科興疫苗。

泰國「普吉沙盒計畫」全面開放。（Getty Images）
泰國「普吉沙盒計畫」全面開放。（Getty Images）

泰國方面，政府宣布全球旅客只要完成疫苗接種，都可以開始預訂前往普吉島的行程。泰國7月起推出「普吉沙盒計畫」，有條件開放來自中低風險國家、完整接種的旅客可免隔離入境，待滿14天後可以離開，造訪泰國其他地方。除了普吉島外，泰國當局也希望自11月起，利用沙盒機制重啟其他5個觀光地點，包括首都曼谷。

泰國單日新增確診平均有1.1萬例，已經低於8月單日增2.3萬例的高峰，然而，當地篩檢率也有降低。

日本全面解除「緊急事態宣言」的第一個周末假日，各大觀光區、鬧區、東京迪士尼樂園等地都迎接大批出遊人潮，不僅車站人潮擁擠，高速公路也出現回堵車流。

根據NHK統計，日本全境截至2日晚間23時59分止，共新增1246例確診及32例死亡病例。東京2日新增196例確診，都政府表示，這是今年第一次在周六新增低於200例，另新增13例病故。

新加坡 疫苗 泰國

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