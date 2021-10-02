防疫鬆綁 新加坡確診數超越中國 澳洲11月開放邊境

新加坡1日新增2909人確診，再創新高；圖為當地民眾在快篩站外排隊接受新冠病毒抗原檢測。 （路透）

新加坡 自今年8月下旬起新增病例快速增加，近半月來每天都有一、二千人確診，1日確診數來到9萬9430例確診例，超越中國的9萬6100多例。另外，澳洲防疫 鎖國18個月，總理宣布11月開放邊境。南韓則是防疫措施延長兩周，準備進入與病毒共存模式。

新加坡1日新增2909人確診，再創新高；當地醫療系統忙於應付大量案例，不少民眾反映確診後遲遲等不到衛生部指示，不知所措。

新加坡疫苗覆蓋率已超過八成，但自8月中逐步鬆綁防疫措施後，本土病例不斷攀升，從8月底開始新增病例幾乎每周倍增，單日確診人數屢創新高。

新加坡採取「與病毒共存」策略，雖預期鬆綁措施後確診人數會增加，不料病例增加速度卻比預期還快，迫使當局宣布再度加強防疫措施，避免醫療體系不堪負荷。

不過，在新加坡醫療系統忙於應付大量確診案例之際，也出現部分亂象，有民眾在家人確診後，未接到當局發出的隔離通知，自主在家隔離。星媒報導，不少民眾對確診後的作法感到困惑，有人遲遲未接到衛生部通知下一步的指示，有人確診後應到社區照護設施觀察，但過了幾天卻一直沒下文，還有人到了社區照護設施等了好幾個小時，才進入隔離房間。

另外，澳洲總理莫里森今天宣布將在11月重新開放邊境。澳洲以防疫為由，禁止人民出國並實施嚴格邊境管制已長達18個月。

據中央社引述法新社報導，莫里森表示，只要澳洲國內疫苗覆蓋率達到八成，已接種疫苗的澳洲人就能在「幾周內」回國及赴海外。

去年3月20日，澳洲實施全球數一數二嚴格的邊境限制措施，無數國際航班停飛，絕大多數澳洲人不得離境，海外的澳洲人也無法踏進國門。

莫里森說：「現在該是把原本生活還給澳洲人的時候。我們正為此做準備，澳洲很快將準備好重新出發。」

而南韓防疫當局今天宣布現行社交距離規範將延長實施兩周至17日，這段期間將為預計在月底轉換的「與病毒共存」（with COVID-19）模式進行準備。

韓聯社報導，南韓中央災難安全對策本部表示，這次延長措施是為在防疫模式轉換前預防疫情更加惡化。南韓政府預計在10月底至11月初之間，將現行防疫體系轉為與病毒共存模式，將醫療資源集中於危重症患者治療，開放一般民眾恢復日常生活。

南韓這波疫情從7月升溫至今，單日確診都維持在1000例以上，中秋連假過後甚至突破3000例，近一周社區感染日均確診人數來到近2636例，成長至一個月前的1.5倍。所幸，在接種率提高後，危重症患者人數並未因確診人數大幅上升而增加。