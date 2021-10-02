我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中駐美大使秦剛受訪 2個字形容中美關係：不打不成交

中國前司法部長傅政華落馬 曾端掉「天上人間」

防疫鬆綁 新加坡確診數超越中國 澳洲11月開放邊境

編譯中心／綜合1日電
新加坡1日新增2909人確診，再創新高；圖為當地民眾在快篩站外排隊接受新冠病毒抗原檢測。 （路透）
新加坡1日新增2909人確診，再創新高；圖為當地民眾在快篩站外排隊接受新冠病毒抗原檢測。 （路透）

新加坡自今年8月下旬起新增病例快速增加，近半月來每天都有一、二千人確診，1日確診數來到9萬9430例確診例，超越中國的9萬6100多例。另外，澳洲防疫鎖國18個月，總理宣布11月開放邊境。南韓則是防疫措施延長兩周，準備進入與病毒共存模式。

新加坡1日新增2909人確診，再創新高；當地醫療系統忙於應付大量案例，不少民眾反映確診後遲遲等不到衛生部指示，不知所措。

新加坡疫苗覆蓋率已超過八成，但自8月中逐步鬆綁防疫措施後，本土病例不斷攀升，從8月底開始新增病例幾乎每周倍增，單日確診人數屢創新高。

新加坡採取「與病毒共存」策略，雖預期鬆綁措施後確診人數會增加，不料病例增加速度卻比預期還快，迫使當局宣布再度加強防疫措施，避免醫療體系不堪負荷。

不過，在新加坡醫療系統忙於應付大量確診案例之際，也出現部分亂象，有民眾在家人確診後，未接到當局發出的隔離通知，自主在家隔離。星媒報導，不少民眾對確診後的作法感到困惑，有人遲遲未接到衛生部通知下一步的指示，有人確診後應到社區照護設施觀察，但過了幾天卻一直沒下文，還有人到了社區照護設施等了好幾個小時，才進入隔離房間。

另外，澳洲總理莫里森今天宣布將在11月重新開放邊境。澳洲以防疫為由，禁止人民出國並實施嚴格邊境管制已長達18個月。

據中央社引述法新社報導，莫里森表示，只要澳洲國內疫苗覆蓋率達到八成，已接種疫苗的澳洲人就能在「幾周內」回國及赴海外。

去年3月20日，澳洲實施全球數一數二嚴格的邊境限制措施，無數國際航班停飛，絕大多數澳洲人不得離境，海外的澳洲人也無法踏進國門。

莫里森說：「現在該是把原本生活還給澳洲人的時候。我們正為此做準備，澳洲很快將準備好重新出發。」

而南韓防疫當局今天宣布現行社交距離規範將延長實施兩周至17日，這段期間將為預計在月底轉換的「與病毒共存」（with COVID-19）模式進行準備。

韓聯社報導，南韓中央災難安全對策本部表示，這次延長措施是為在防疫模式轉換前預防疫情更加惡化。南韓政府預計在10月底至11月初之間，將現行防疫體系轉為與病毒共存模式，將醫療資源集中於危重症患者治療，開放一般民眾恢復日常生活。

南韓這波疫情從7月升溫至今，單日確診都維持在1000例以上，中秋連假過後甚至突破3000例，近一周社區感染日均確診人數來到近2636例，成長至一個月前的1.5倍。所幸，在接種率提高後，危重症患者人數並未因確診人數大幅上升而增加。

澳洲可望在11月開放邊境，圖為雪梨一對新人舉行婚禮後與親人合影。 （路透）
澳洲可望在11月開放邊境，圖為雪梨一對新人舉行婚禮後與親人合影。 （路透）

澳洲 防疫 新加坡

上一則

潛艇風波未息 歐盟澳洲貿易談判延期

下一則

日本真子公主罹PTSD 醫師憂：婚後生活無法平穩幸福

延伸閱讀

澳洲防疫鎖國18個月 總理宣布11月開放邊境

澳洲防疫鎖國18個月 總理宣布11月開放邊境
美日印澳「四方安全對話」 發言未提中國

美日印澳「四方安全對話」 發言未提中國
美日印澳四方安全對話峰會 強調多元挑戰 隻字未提中國

美日印澳四方安全對話峰會 強調多元挑戰 隻字未提中國
莫里森認了…馬克宏拒絕通話

莫里森認了…馬克宏拒絕通話

熱門新聞

一名62歲婦女珍妮育有兩子，且已「停經16年」，而72歲的丈夫也早已結紮，但沒想到她近期竟懷孕了。圖非當事人。路透

夫早已結紮 62歲婦「停經16年」卻意外懷孕

2021-09-25 09:43
一項新研究顯示，但人可能得以活到至少130歲，並推斷「人類的壽命沒有限制」。(Photo by Jaddy Liu on Unsplash)

研究：人類有望活到130歲 理論上壽命無限制

2021-09-30 15:10
英國28歲小學女教師奈薩(Sabina Nessa)上周五晚間穿越倫敦東南區一處公園到酒吧赴約，短短5分鐘路程卻遇襲身亡。(美聯社)

英國女教師穿越公園上酒吧 5分鐘路程遇襲身亡

2021-09-26 14:23
牛津大學對27萬多名感染COVID-19康復的病患進行症狀調查後發現，最常見的症狀包括呼吸問題、疲倦、疼痛和焦慮。(Getty Images)

研究：COVID病患逾1/3出現至少一項長期症狀

2021-09-29 11:42
德國大選26日結果出爐，中間偏左的社會民主黨勝出，社民黨總理候選人蕭茲，得票率領先，將成為新總理。(Getty Images)

德大選結果出爐 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

2021-09-27 00:22
澳洲上周宣布與美英組成AUKUS戰略聯盟並合作打造核動力潛艦，單方面取消和法國原有潛艦協議，恐造成澳洲賠款560億歐元（約美金656億元）。路透

毀棄潛艦合約的代價 澳洲恐賠逾650億美元

2021-09-24 13:42

超人氣

更多 >
她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查

她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查
IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止

IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止
大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗

大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗
默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點
「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭

「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭