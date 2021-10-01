Delta肆虐俄 單日病歿連3天創新高

Delta變異株持續肆虐俄羅斯，加上疫苗接種率低迷，30日有867人染疫不治，連續第3天刷新紀錄。圖為莫斯科民眾走在冷清的路上。（Getty Images）

Delta變異株持續肆虐俄羅斯 ，加上疫苗 接種率低迷，當局今天通報過去24小時有867人感染COVID-19不治，連續第3天刷新單日最高病故紀錄。

俄羅斯通報過去24小時新增2萬3888例確診、867人染疫身亡，新的死亡數字使國內總病歿人數來到20萬7255人，居歐洲之冠。

就累計確診病例而言，俄國疫情 嚴重程度在全球排名第5，有超過700萬人染疫，過去一個月確診數字持續攀升，疫苗接種率卻遲滯不前。

俄羅斯首都莫斯科是重災區，近期疫情持續升溫，當局警告住院人數正不斷攀升。

俄羅斯數個月以來持續提供民眾接種多款國產疫苗，但民眾多抱持懷疑態度，根據統計各區域疫情數據的Gogov網站，截至30日，俄國僅不到29%人口完整接種疫苗。

此外，越南首都河內市近日逐步解除防疫禁令，民眾又能外出運動、購物。過去兩個月行動管制使得當地市民生計飽受衝擊，在疫苗普遍施打後，民眾不執著「清零」，試著與病毒共存。

越南4月下旬爆發新一輪COVID-19本土疫情，在變種病毒肆虐下疫情迅速蔓延，全國累計確診病例從原本的數千例暴增至近80萬例，包括河內市等重要省分都祭出「防疫禁足令」。

河內市過去兩個月「禁足令」期間，800多萬人口被要求待在家，宛如一座死城，直到9月21日才允許餐廳、咖啡店、修車行、理髮廳等率先恢復營業；28日又進一步開放戶外活動，讓民眾可以外出散步、休憩。

河內市當局解封背後固然有經濟考量，但支撐「疫後新常態」的本錢則是急起直追的疫苗施打率。官方數據顯示，河內市18歲以上民眾目前已有超過九成至少接種了第一劑疫苗。