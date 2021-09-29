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日本緊急事態9月30日解除 雪梨12月解封 沒接種禁入餐廳

編譯李京倫／綜合28日電

日本共同社報導，當局28日決定，目前因疫情於19個都道府縣實施的緊急事態宣言，和適用於八個縣的防止蔓延等重點措施，30日到期後全面解除，因新增感染人數漸減和醫療告急程度改善。澳洲新南威爾斯省計畫於12月1日解除所有防疫限制措施，到時雪梨居民若未接種新冠疫苗，可能被禁止參加各種社交活動，甚至商店、餐廳和娛樂場所也禁止進入。

日本政府從新冠疫情爆發以來，已四度針對東京都發布的「緊急事態宣言」，最近一次在7月12日實施，中間歷經幾次擴大適用地區與延長，目前在19都道府縣實施；另外還有8縣正實施防疫強度稍弱的「防止蔓延等重點措施」。當局決定30日這兩種措施一併解除，意即不再限制酒類販售、餐廳營業時間和大型活動群聚人數。

日相菅義偉28日召開記者會，表示感謝民眾努力，讓8月中每天新增2萬多例降到現在只剩1000多例，醫院病房使用率和重症人數也大幅下滑。菅義偉說，雖然緊急事態將解除，仍建議酒吧和餐館晚間9時就打烊。

此外，日本目前規定回國者和入境者須居家隔離14天，10月1日起在接種完疫苗的條件下將縮短至10天，以利推動重啟陷入停滯的社會經濟活動。

另一方面，澳洲確診病例不斷，仍計畫提高疫苗覆蓋率以加快腳步解除封鎖。新南威爾斯省省長貝雷吉克利安表示，新省12月1日解除所有防疫限制措施後，選擇不打疫苗的民眾將不得進入商店、餐廳和娛樂場所。

自10月11日起，完整接種疫苗的新省居民將可光顧酒吧、咖啡廳、健身房與髮廊；成人完整接種疫苗的覆蓋率可望於10月底前達成80%，一旦達成目標，將鬆綁更多防疫措施。

新省今天新增863例確診，另有7人病逝；鄰近的維多利亞省則新增867例確診，寫下單日最大增幅，另有4人病故。

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