我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美鐵翻覆 罹難喬州老夫婦慶「金婚」卻搭上死亡列車

世界OnAir／疫情又起 德州醫師嘆政治誤了多少命

新冠口服藥快問世？日藥廠塩野義進入最後階段臨床試驗

中央社／東京28日綜合報導
日本塩野義的新冠肺炎口服藥，已進入最後階段的臨床試驗。（路透）
日本塩野義的新冠肺炎口服藥，已進入最後階段的臨床試驗。（路透）

日本塩野義製藥公司今天宣布，他們正在研發供新冠肺炎（COVID-19）輕症患者口服的治療藥物，已進入最後階段的臨床試驗。

日本朝日新聞報導，塩野義製藥從7月開始初期臨床試驗，結果在安全性方面似乎沒有太大問題。口服新藥主要是供COVID-19輕症患者使用，優點是在家就能服用。

在初期臨床試驗中，主要是讓健康成人服用藥物來確認安全性；由於服用後血液內成分濃度高於目標值，讓藥廠方面認為「可以期待有效性」。

最後階段的臨床試驗以日本境內輕症及無症狀的患者為對象實施，將在關注有效性的同時，準備向日本政府申請批准新藥。

藥廠預想新藥可以抑制病毒增生，能預防重症化及改善發燒、咳嗽等症狀。

日本政府目前僅批准供輕症患者使用的點滴治療藥，讓外界對口服藥的誕生抱持很大期待。

日本放送協會（NHK）報導，塩野義製藥是在本月27日進入下一階段的臨床試驗，將透過每天一次、連續5天投藥，來確認口服藥的有效性與安全性。

這次參與臨床試驗的對象不僅是住院患者，也包括在住宿設施療養的患者。

塩野義製藥暫未說明臨床試驗的規模及預計結束的時間，但目前已知將在今年內做好可供給100萬人份的生產體制。

日本 新冠肺炎

上一則

北韓又射飛彈 官媒：成功試射新型「超高音速飛彈」

延伸閱讀

日英強化防衛合作抗中 10月啟動締結協定談判

日英強化防衛合作抗中 10月啟動締結協定談判
快看世界／輝瑞抗新冠口服藥 已開始進行試驗

快看世界／輝瑞抗新冠口服藥 已開始進行試驗
日本宣布 緊急事態宣言30日到期後全面解除

日本宣布 緊急事態宣言30日到期後全面解除
台加入CPTPP 5年出口可增500億？綠委打臉陳吉仲

台加入CPTPP 5年出口可增500億？綠委打臉陳吉仲

熱門新聞

日本有對夫婦花了千萬日幣住進附有溫泉的高級養老院，不料在入住一年之後，院內的服務環境一落千丈。溫泉示意圖，非當事機構。圖片來源／ingimage

花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品

2021-09-20 19:04
一名62歲婦女珍妮育有兩子，且已「停經16年」，而72歲的丈夫也早已結紮，但沒想到她近期竟懷孕了。圖非當事人。路透

夫早已結紮 62歲婦「停經16年」卻意外懷孕

2021-09-25 09:43
新德里民眾上月5日發起示威，要求當局調查9歲女童疑遭性侵後殺害的案件。（歐新社）

令人髮指 15歲印度少女被33男脅迫輪姦8個月

2021-09-23 10:57
根據舊約聖經：創世記，「耶和華將硫磺與火從天上…降與所多瑪和蛾摩拉」。新論文指出，有證據顯示約旦河谷一座古城毀於「宇宙空爆」，可能啟發後人寫下所多瑪被毀的聖經故事。取材自推特

「天火滅所多瑪」起源？研究指宇宙空爆毀中東古城

2021-09-22 11:15
德國大選26日結果出爐，中間偏左的社會民主黨勝出，社民黨總理候選人蕭茲，得票率領先，將成為新總理。(Getty Images)

德大選結果出爐 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

2021-09-27 00:22
澳洲上周宣布與美英組成AUKUS戰略聯盟並合作打造核動力潛艦，單方面取消和法國原有潛艦協議，恐造成澳洲賠款560億歐元（約美金656億元）。路透

毀棄潛艦合約的代價 澳洲恐賠逾650億美元

2021-09-24 13:42

超人氣

更多 >
她合照伸鹹豬手襲胸 迪士尼樂園演員變臉勒令「離開」

她合照伸鹹豬手襲胸 迪士尼樂園演員變臉勒令「離開」
麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美

麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美
殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴

殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴
葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查

葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查
四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限

四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限