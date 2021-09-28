新冠口服藥快問世？日藥廠塩野義進入最後階段臨床試驗

日本塩野義的新冠肺炎口服藥，已進入最後階段的臨床試驗。（路透）

日本 塩野義製藥公司今天宣布，他們正在研發供新冠肺炎 （COVID-19）輕症患者口服的治療藥物，已進入最後階段的臨床試驗。

日本朝日新聞報導，塩野義製藥從7月開始初期臨床試驗，結果在安全性方面似乎沒有太大問題。口服新藥主要是供COVID-19輕症患者使用，優點是在家就能服用。

在初期臨床試驗中，主要是讓健康成人服用藥物來確認安全性；由於服用後血液內成分濃度高於目標值，讓藥廠方面認為「可以期待有效性」。

最後階段的臨床試驗以日本境內輕症及無症狀的患者為對象實施，將在關注有效性的同時，準備向日本政府申請批准新藥。

藥廠預想新藥可以抑制病毒增生，能預防重症化及改善發燒、咳嗽等症狀。

日本政府目前僅批准供輕症患者使用的點滴治療藥，讓外界對口服藥的誕生抱持很大期待。

日本放送協會（NHK）報導，塩野義製藥是在本月27日進入下一階段的臨床試驗，將透過每天一次、連續5天投藥，來確認口服藥的有效性與安全性。

這次參與臨床試驗的對象不僅是住院患者，也包括在住宿設施療養的患者。

塩野義製藥暫未說明臨床試驗的規模及預計結束的時間，但目前已知將在今年內做好可供給100萬人份的生產體制。