疫情縮短預期壽命「二戰以來之最」 美國男性減幅最多

英國牛津大學公布研究顯示，受到新冠疫情 衝擊，2020年人類預期壽命減幅創下二次世界大戰以來之最，美國 男性預期壽命大減超過2歲。

研究分析涵蓋歐洲、美國和智利等29個國家中，22個國家的預期壽命比2019年減少逾6個月。整體而言，29國中有27國的預期壽命縮短。

牛津大學指出，各國預期壽命縮減，可能多與官方通報染疫病故人數有關。路透統計顯示，迄今已有近500萬人死於新冠病肺炎。研究共同執筆人卡夏普說：「我們的研究結果凸顯了COVID-19直接引發巨大影響這項事實，對許多國家造成的衝擊有多具毀滅性。」

在多數國家中，男性預期壽命減幅比女性要大，減幅最多的是美國男性，預期壽命比2019年少了2.2歲。整體而言，15個國家的男性預期壽命減少超過1歲，11個國家的女性有此現象，抹滅了過去5.6年在死亡率方面取得的進步。

在美國，死亡率增加主要發生在勞動年齡和60歲以下族群；在歐洲，死亡率上升最顯著的則是60歲以上者。

卡夏普呼籲包括中低收入在內的更多國家，提供死亡率數據供進一步研究。這份研究刊登在「國際流行病學期刊」。

在日本，當局從疫情爆發以來，第4度針對東京都發布的「緊急事態宣言」7月12日上路，中間歷經幾次擴大適用地區與延長，目前總計在19都道府縣實施，可能於9月30日解除。

厚生勞動大臣田村憲久26日說，9月底應可如期解除「緊急事態宣言」，但還不能安心，必須為時序入冬可能發生的下波疫情做好準備。另一方面，富士山受疫情影響去年封山，今年夏季登山季重新開放山友入山，但從山梨縣側登山的人數僅6萬5000多人，創1981年統計以來新低紀錄。

澳洲維多利亞省26日通報新增779例確診，另有2人病故。新南威爾斯省有9人染疫不治，新增本土病例連3日下降到961起，為近一周來最低，升高病例可能已達顛峰。

澳洲總理莫里森敦促各省準備好在疫苗 覆蓋率達標後恢復開放。目前澳洲3/4民眾已接種第1劑疫苗，半數已完整接種2劑疫苗。

澳洲人口最多的維省和新省一直在努力遏制具高度傳染力的Delta疫情，同時將疫苗接種率提高到80%的人口，也就是允許官員放寬嚴格防疫封鎖措施的門檻。新省16歲以上的第1劑疫苗接種率已來到85.2%，59.1%人口已接種第2劑疫苗。

新加坡衛生部26日通報新增1939例確診，創下疫情爆發以來新高。新加坡疫苗覆蓋率已超過8成，但自8月中逐步鬆綁防疫措施後，確診病例不斷攀升，促使當局暫緩進一步放寬限制。